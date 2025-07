Znamy już ceny Pixela 10. Google miło nas zaskoczy

Nowy dzień to oczywiście nowe informacje na temat Pixela 10. Nie wiem czy będzie jeszcze sens oglądać konferencję Google ;-). Dzisiaj wyciekły ceny nowych modeli i mamy dla was dobrą wiadomość.

Google chyba nawet za bardzo się nie stara ukrywać informacji na temat swoich nowych smartfonów. Od wielu miesięcy wiemy już praktycznie wszystko, a teraz poznaliśmy również oficjalne ceny, na 3 tygodnie przed premierą. Dobra wiadomość jest taka, że pozostały one na tym samym poziomie co rok temu. Nie będzie zatem żadnej podwyżki, co w gruncie rzeczy można wytłumaczyć też niewielkimi, powierzchownymi zmianami w specyfikacji i wyglądzie nowych smartfonów.

Ile będzie kosztował Pixel 10?

Cennik otwiera oczywiście bazowy model Pixel 10, który w tym roku wreszcie zyska trzeci obiektyw z optycznym powiększeniem. Mimo tego jego cena pozostanie na tym samym poziomie, bazowa wersja 128 GB wyceniona została na 799 USD. Wersja 256 GB będzie o 100 USD droższa. Podobnie będzie w przypadku modelu 10 Pro, który zaczyna się od 999 USD za 128 GB, ale można go teraz nabyć nawet w wersji 1 TB za bagatela 1449 USD. Pixel 10 Pro XL startuje natomiast od 1199 USD, czyli o 100 USD więcej niż rok temu, ale teraz bazowa wersja ma 256 GB pamięci, a nie 128 GB, więc de facto żadnej podwyżki tutaj nie ma. Google utrzymał też ceny Pixela 10 Pro Fold, który zaczyna się od 1799 USD za model z 256 GB pamięci.

Model Pamięć Cena [USD] Pixel 10 128 GB

256 GB $799

$899 Pixel 10 Pro 128 GB

256 GB

512 GB

1 TB $999

$1,099

$1,219

$1,449 Pixel 10 Pro XL 256 GB

512 GB

1 TB $1,199

$1,319

$1,549 Pixel 10 Pro Fold 256 GB

512 GB

1 TB $1,799

$1,919

$2,149

W Polsce ceny powinny być również na tym samym poziomie jak rok temu, czyli bazowy Pixel 10 wystartuje od 4049 złotych, a Pixel 9 Pro od 4949 złotych. Można jednak liczyć ofertę promocyjną w trakcie przedsprzedaży, choć trudno powiedzieć co tym razem przyszykuje Google. Szczegóły poznamy za 3 tygodnie, chyba że informacje wyciekną do sieci wcześniej, tak jak ma to miejsce już od kilku miesięcy ;-).

