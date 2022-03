Wyciekła cena OnePlus Nord 2 CE 5G. Będzie (za)drogo

OnePlus Nord 2 CE 5G w sklepie amazon.pl wyceniony został na 1699 zł. I to niestety dość dużo, zważywszy na to, co dostaniemy w zamian. O urządzeniu można przeczytać w tym wpisie. Tak jak wtedy stwierdziliśmy, smartfon można by uznać za atrakcyjny cenowo, jeśli byłby wyceniony w granicach 1400 – 1500 zł. Tymczasem trzeba będzie za niego zapłacić więcej.

Specyfikacja nie ma już przed nami większych tajemnic. Aparat z tyłu jest potrójny, to główny obiektyw 64 MP z przysłoną f/1,79, ultraszerokokątny 8 MP i makro 2 MP.

Bateria ma pojemność 4500 mAh a ładowarka SUPERVOOC moc 65W. Ekran to Fluid AMOLED z odświeżaniem 90 Hz o przekątnej 6,43 cala. Za pracę telefonu jest odpowiedzialny procesor MediaTek Dimensity 900 5G.

Nord CE 2 ma dwa gniazda na karty SIM i dodatkowe gniazdo na kartę microSD oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Jakie mamy alternatywy w cenie do 1700 zł? Jest ich bardzo dużo. Jeśli komuś zależy na wydajności, może kupić POCO F3 ze Snapdragonem 870 i ekranem AMOLED za 1399 zł. Za nowość od realme, model 9 Pro+ z nieco mocniejszym procesorem i optyczną stabilizacją obiektywu w głównym aparacie trzeba zapłacić 1799 zł. Jeśli komuś nie zależy na 5G to wydając 1400 zł może wejść w posiadanie Samsunga A52. A starszy model z procesorem Snapdragon 765G, OnePlus Nord CE 5G kosztuje 1500 zł. Jest jeszcze realme GT Master Edition, OPPO Reno 5 czy Xiaomi MI 11 Lite 5G – wszystkie w niższych cenach.