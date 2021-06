Czy warto kupić OnePlus Nord CE?

Półka cenowa między 1000 a 2000 złotych jest nie tylko trudna dla producentów, ale również dla osób, które rozważają zakup nowego smartfona. Ląduje ich tam ostatnio tak dużo, że bardzo trudno wybrać coś dla siebie. Te same podzespoły, prawie identyczne zdjęcia – mam czasem wrażenie, że telefony różnią się jedynie logo. Co więcej – prawie wszyscy producenci starają się reklamować je cechami flagowca. Niby faktycznie można je tam znaleźć, ale zawsze okrojone i zawsze z wieloma kompromisami. Smutne jest natomiast to, że wszystkie te telefony są w dużej mierze nijakie i niczym się nie wyróżniają.

OnePlus Nord CE 5G to dobry, solidny smartfon w bardzo rozsądnej jak na takie podzespoły cenie (8 GB+128 GB – 1499 zł, 12 GB+256 GB – 1799 zł). Obawiam się jednak, że to może być za mało żeby przebić się na naszym rynku, szczególnie patrząc na popularność marki w Polsce. Nie ma w tym telefonie nic co by mnie zaskoczyło czy rzuciło na kolana ale kiedy przyrównać go do do Samsunga Galaxy A52 5G z tym samym Snapdragonem 750 G i 6GB RAM, to OnePlus w tańszej wersji oferuje tego RAMu 8 GB i kosztuje 400 zł mniej. Ta konkretna wersja ma 12 GB RAMu czyli przy tym samym procesorze ma 2 razy więcej, a kosztuje stówkę mniej niż Galaxy A52 5G. OnePlus Nord CE może więc niezłego asa w rękawie, którym bez wątpienia jest stosunek ceny do wykorzystanych podzespołów. Może więc ten właśnie element zadecyduje o jego sukcesie. Jak myślicie?

Plusy

atrakcyjna cena

niezły ekran

świetna nakładka systemowa

Minusy