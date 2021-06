Bateria ma 4520 mAh jest więc dość standardowo, a czas pracy na ekranie to w zależności od ustawień od 5 do 6 godzin i to przy najwyższej wartości odświeżania. Nie rozładujecie go w jeden dzień, a zestawie znajdziecie 33 Watową ładowarkę, która napełni smartfona energią w godzinę. Nie są to oczywiście żadne rekordy czy coś zaskakującego, ale w temacie energii Poco F3 jest bardzo solidny.