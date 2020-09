CANAL+ czy Player+ umożliwiają na cofanie transmisji na żywo, a Ipla posiada pakiety sportowe na wyłączność. WP Pilot wciąż nie pojawił się na Apple TV, gdzie są obecne CANAL+, Ipla oraz Player. W przypadku CANAL+ bardzo pomocną funkcją jest możliwość oglądania kilku (do czterech) kanałów jednocześnie na podzielonym ekranie telewizora, a ze względu na obecność opcji VOD część treści emitowanych w TV jest później dostępna do odtworzenia na żądanie (nawet w trybie offline, bo można pobrać je do pamięci urządzenia mobilnego).

Czy WP Pilot działa za granicą?

Interfejs i sposób obsługi usługi to oczywiście kwestia indywidualna, więc moja ocena i moje oczekiwania nie muszą pokrywać się z opinią innych. Wydaje mi się jednak, że interfejs WP Pilot potrzebuje delikatnego odświeżenia, ponieważ odwiedzając stronę dziś widzę tę samą witrynę, co kilka lat temu. W przypadku aplikacji mobilnych też nie doczekaliśmy się większych zmian i oglądanie na sieci komórkowej może nam znacząco zmniejszyć pakiet danych ze względu na brak ograniczenia jakości streamu. Co istotne, z każdego pakietu – nawet darmowego – możemy korzystać poza granicami Polski, na terenie Unii Europejskiej.

Dla kanałów w standardowej jakości (SD, standard definition) WP Pilot zużywa maksymalnie około 0,8 gigabajta na godzinę oglądania. Jeśli więc posiadasz pakiet 2 GB (2 gigabajty) danych, to wystarczy Ci on na około 2,5 godziny oglądania

Dla kanałów o jakości HD (high definition) zużywasz maksymalnie około 1,5 gigabajta na godzinę oglądania. Jeśli więc posiadasz pakiet 2 GB (2 gigabajty) danych, to wystarczy Ci na około 1 godzinę 20 minut oglądania. Ilość odebranych danych może być mniejsza, ponieważ jakość sygnału jest dostosowywana do szybkości łącza użytkownika.

WP Pilot to pod kilkoma względami bardzo udana usługa, przede wszystkim jeśli chodzi o niezawodność streamowania treści. Korzystanie z platformy byłoby jednak przyjemniejsze i wygodniejsze, gdyby WP zdecydowało się na wprowadzenie pewnych poprawek. Takie drobnostki mają naprawdę spore znaczenie.