Ipla kilka razy wyprzedziła konkurencję

Ipla pod wieloma względami wyprzedziła konkurencję. Wprowadzając płatności BLIK-iem, ogólnie dostępną aplikację dla Android TV, a w ostatnim czasie także dla Apple TV, serwis z wideo na życzenie i TV online Cyfrowego Polsatu odskakuje rywalom. Z powodu braku dekoderów i kanałów TV w 4K, to właśnie wspomniana aplikacja na Apple TV oferuje transmisje z piłkarskiej Ligi Mistrzów w ultra wysokiej rozdzielczości. Jednocześnie jednak Ipli nie spieszy się do realizacji tak zwanych „Ipla originals”, które byłyby odpowiedzią na zagraniczne trendy, które mają się świetnie w Polsce (spójrzcie na Player originals). Nikt nie ukrywa też, że to polskie treści wiodą prym pod względem popularności u widzów i na takie tytuły serwis będzie stawiał w przyszłości.

Na te tematy oraz wiele innych miałem przyjemność porozmawiać z Joanną Popowską, która pełni rolę zastępcy dyrektora ds. rozwoju usług online w IPLI. Jest to trzeci odcinek naszej serii w podcaście Antyweb Po Godzinach, w którym gościmy przedstawicieli największych serwisów VOD w Polsce. Do tej pory mogliście usłyszeć odcinki poświęcone:

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: