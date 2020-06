Czytaj też: Imponująca lista klasyków na HBO Max. Wyczekuję rychłej premiery w Polsce

O wiele ważniejsze jest to, że ruchy wykonane na domowym rynku, mogą któregoś dnia przełożyć się na zmiany w Europie, w tym w Polsce. Ewentualne wprowadzenie HBO Max oznaczałoby rozszerzenie katalogu (w wielu przypadkach odzyskanie praw do własnych treści przez Warner Media z innych serwisów jak Netflix czy Prime Video) i zaoferowanie go Europejczykom. HBO GO mogłoby stać się wtedy zwykłym HBO i wrócić do pierwotnej roli dodatku do pakietu z kanałami telewizyjnymi HBO. Zakładając, że tak by się stało, spodziewałbym się, że HBO Max byłoby szansą na wprowadzenie do naszego regionu platformy z zadowalającą jakością obrazu i dźwięku. Skoro nie doszło do tego aż do tej pory, to można chyba tylko przypuszczać, że przeszkodą jest niegotowa na obsługę rozdzielczości 4K i przestrzennego dźwięku infrastruktura HBO GO.

HBO Max szansą na szerszy katalog i lepszą jakość

Co prawda HBO Max nie oferuje jeszcze wszystkich nowoczesnych dogodności jak 4K, HDR czy Dolby Atmos, ale włodarze serwisu przyznają w licznych wywiadach, że te nowości się pojawią. Być może wiąże się to też z przygotowaniem własnego portfolio seriali i filmów w remasterowanej wersji – flagowy tytuł „Gra o tron” doczekał się wydania 4K Ultra HD Blu-ray (tylko sezony 1 i 8), zaś „Westworld” na bieżąco pojawia się na nośniku fizycznym. I to właśnie płyty są teraz jedyną szansą na zobaczenie produkcji HBO w 4K. Trudno mi uwierzyć, że powstające w ostatnich latach oryginalne serie HBO nie był nakręcone w 4K, więc wachlarz własnych tytułów jest prawdopodobnie szerszy niż nam się wydaje.

I jest jeszcze jedna sprawa. Jeśli HBO nie będzie dążyło do ujednolicenia swojej oferty na całym świecie, to rywalizacja z globalnymi gigantami jak Netflix, Disney czy Prime Video może być na dłuższą metę bardzo utrudniona.