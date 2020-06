Zapowiedź wydania aplikacji Player dla Apple TV do końca czerwca oraz wdrożenie miniaturek z kadrami w trakcie przewijania to nie jedyne informacje z naszej rozmowy z Maciejem Gozdowskim – dyrektorem zarządzającym Player.pl. W wywiadzie poruszone zostały także takie kwestie, jak emisja seriali jako player original zamiast w ramówce TVN-u, współpraca z Apple i innymi producentami sprzętu, reakcja na zmiany na rynku VOD. Usłyszycie także między innymi opinię Macieja Gozdowskiego o braku gotowości nawet takiego giganta jakim jest Netflix na uruchomienie globalnych transmisji online na żywo.

Kulisy działalności Player.pl – nowości i plany

Wywiad z Maciejem Gozdowskim – dyrektorem zarządzającym Player

Według statystyk udostępnianych przez Gemius/PBI to Player.pl przoduje wśród polskich serwisów VOD przekraczając granicę 3,2 realnych użytkowników w maju tego roku. Co ciekawe, względem roku poprzedniego zanotował delikatny spadek, ale tym razem wygenerował znacznie większy ruch – wzrost liczby odsłon z 36 mln do blisko 50 mln. O tym także wspomina Maciej Gozdowski w naszej rozmowie. W jakim kierunku zmierza Player.pl po uruchomieniu oddzielnej usługi CANAL+ (telewizja przez Internet) oraz widmem startu zupełnie nowej usługi będącej połączeniem sił grupy Discovery oraz Cyfrowego Polsatu? Zapraszamy do słuchania!

