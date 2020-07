Ze względu na specyfikę codziennej pracy, często goszczą u mnie także telewizory różnych producentów. Czasem zastępują mój własny na czas testów, czasem używam dwóch jednocześnie, by – na przykład – móc porównać niektóre aspekty urządzeń. Od pewnego czasu obowiązuje u mnie ta druga konfiguracja, dzięki czemu zauważam pewne rzeczy i sytuacje, na które być może nie zwróciłbym w innych warunkach uwagi. Dotyczy to właśnie klasycznej telewizji kablowej i satelitarnej, którą tak wielu skazuje na pożarcie i szybką śmierć. Jestem przekonany, że (biorąc aktualne warunki na rynku) nie dołożę do tego swojej cegiełki. Weekend pełen sportu w telewizji mi to dobitnie uzmysłowił.

Podłączony tylko do Internetu telewizor wydaje się być świetnym źródłem rozrywki i tak w rzeczywistości jest, ale nie pod każdym względem. Serwisy VOD oferują przeogromną ilość treści, które możemy pochłaniać w ramach comiesięcznych abonamentów, a przecież wypożyczyć i kupić można jeszcze więcej nowych filmów, które trafiają do ofert jeszcze wcześniej niż dotychczas. Pobrać i zainstalować można też aplikacje usług, które oferuję telewizję przez Internet, a w Sieci znalazły się już wszystkie największe platformy TV w naszym kraju. To wcale jednak nie oznacza, że musi być wygodniej i taniej.

Finanse to jedno, wygoda użytkowania to drugie