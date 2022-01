Wodoodporny iPhone z USB-C do kupienia od jutra. Ale tylko jeden

iPhone 12 z USB-C? A może iPhone 13 Pro z USB-C? Nic z tych rzeczy. Premiery obu telefonów już są dawno za nami i Apple nie zdecydowało się na zmianę portu Lighting. Przynajmniej w iPhone'ach. Jak wiadomo, amerykańska firma odchodzi od niego w iPadach, co przyjmowane jest przez użytkowników z dużym entuzjazmem - głównie dlatego, że pozwala to na łatwiejsze wykorzystywanie zewnętrznych urządzeń podpinanych do iPada, bez konieczności sięgania po przejściówki (na których Apple wciąż robi spore pieniądze). Czy iPhone 14 w końcu doczeka się USB-C? Z pewnością chciałaby tego Komisja Europejska, która kilka miesięcy temu przedstawiła propozycje dotyczące ujednolicenia standardów ładowania urządzeń elektronicznych.

Jednak iPhone'a z portem USB-C można kupić - o ile dysponuje się odpowiednią sumą. Tak było w przypadku pierwszego smartfona Apple z tym złączem. Zmodyfikowany iPhone X z USB-C, o którym pisaliśmy kilka miesięcy temu znalazł nabywcę za ponad 86 tys. dolarów - bez wątpienia drogo. Sam smartfon miał jednak pewne ograniczenia, w tym związane z działaniem systemu aktualizacji czy przywracania systemu i nie zapewniał wodoodporności.

iPhone X z USB-C. Tym razem jest wodoodporny

Temat USB-C w iPhonie powraca dzięki kolejnemu projektowi młodego majsterkowicza. Tym razem za iPhone'a X z tym portem zabrał się Gernot Jöbstl. Przekonuje, że jego modyfikacja sprawia, że smartfon pozbawiony złącza Lightning jest w pełni wodoodporny. Mimo zmian wprowadzonych metodą chałupniczą. Oprócz wzmocnienia samego portu z wykorzystaniem materiałów z włókna węglowego, do modyfikacji wykorzystał... klej typu super glue. Uszczelnił nim poszczególne elementy samego złącza i telefonu. Dzięki temu uzyskał on odpowiednią odporność na wodę, co sprawia, że iPhone działa także po jego długotrwałym wystawieniu na jej działanie. Choć Jöbstl nie do końca zadowolony jest z estetyki tego typu rozwiązania, nie przeszkadza mu to w wystawieniu iPhone'a X z USB-C na sprzedaż. Telefon pojawi się na platformie eBay już jutro. Czy uda mu się pobić cenę poprzednika? Wszystko zależy od zainteresowania potencjalnych kupujących.