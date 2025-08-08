Gry za darmo. Amazon Prime rozpieszcza graczy

Amazon aktualizuje listę gier, jakie w ramach oferty Prime Gaming pojawią się jeszcze w tym miesiącu. Będzie w co grać!

Prime Gaming to specjalna sekcja dla graczy w ramach Amazon Prime, oferująca darmowe gry, dodatki i inne bonusy. Ostatnie miesiące w Amazon Prime Gaming to prawdziwe szaleństwo. Posiadacze abonamentu, który w Polsce kosztuje 49 zł rocznie, otrzymali potężną dawkę hitów od największych studiów na świecie oraz uznane i cenione przez społeczność tytuły indie. Amazon rozpieszcza graczy, o czym świadczy ostatnia akcja Prime Day, w ramach której do odebrania czekały prawdziwe hity, np. Tomb Raider I-III Remastered, Saints Row 2, STAR WARS: Rebellion, STAR WARS Jedi Knight: Dark Forces II, Marvel’s Midnight Suns, Football Manager 2024. Mocna oferta. A co czeka nas tym miesiącu? Amazon przygotował całkiem bogaty zestaw produkcji, które będzie można odebrać w sierpniu.

Źródło: Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming w sierpniu 2025 r. Pełne zestawienie gier

Już dostępne

Sid Meier’s Civilization III Complete – kod GOG

THIEF: Definitive Edition – kod GOG

The Academy: The First Riddle – bezpośrednio w Amazon Games App

14.08

FATE: The Traitor Soul – kod GOG

Filthy Animals | Heist Simulator – kod Epic Games Store

Tin Hearts – kod GOG

Necroking – kod GOG

21.08

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective – bezpośrednio w Amazon Games App

Silver Box Classics – kod GOG

28.08

Heroes of Loot 2 – kod GOG

Fantasy Empires – kod GOG

City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition – kod Legacy Games

Nie są to może najmocniejsze gry na rynku, ale część z nich to klasyki, w które warto zagrać. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim Sid Meier’s Civilization III w edycji Complete z dodatkami i rozszerzeniami Play the World oraz Conquests. Warto też się zainteresować THIEF: Definitive Edition, tym bardziej, że obie gry już są dostępne do odebrania!

Jednak Amazon Prime Gaming to nie tylko kolekcja gier do odebrania w różnych sklepach. To także dostęp do usługi grania w chmurze Amazon Luna. W tym miesiącu, bez dodatkowej opłaty, dla posiadaczy Amazon Prime dostępne są:

Saints Row: The Third

Smurfs Kart

The Smurfs — Mission Vileaf

Garfield Lasagna Party

SkateBIRD

Monster Truck Championship — Rebel Hunter Edition

Overcooked! 2

El Hijo

Giana Sisters: Twisted Dreams

Monster Harvest

Oddsparks: An Automation Adventure

Dungeons of Hinterberg

Windjammers 2

THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCH

Warto też pamiętać o standardowej ofercie Amazon Luna, gdzie bez dodatkowej opłaty zagracie w:

Fallout 3: Game of the Year Edition

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Rainbow Six Siege

Wszystkie tryby Fortnite

Rocket Racing

Trackmania

Nie da się ukryć, że sierpień obfitować będzie w wiele ciekawych tytułów. Większość z nich to klasyki, które na rynku pojawiły się wiele lat temu, ale warto je nadrobić – tym bardziej, że są one dostępne praktycznie za darmo. Wystarczy aktywny abonament Amazon Prime, który kosztuje 49 zł rocznie. Obok takiej okazji przejść obojętnie nie można.