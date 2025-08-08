Gry za darmo. Amazon Prime rozpieszcza graczy

Amazon aktualizuje listę gier, jakie w ramach oferty Prime Gaming pojawią się jeszcze w tym miesiącu. Będzie w co grać!
Prime Gaming to specjalna sekcja dla graczy w ramach Amazon Prime, oferująca darmowe gry, dodatki i inne bonusy. Ostatnie miesiące w Amazon Prime Gaming to prawdziwe szaleństwo. Posiadacze abonamentu, który w Polsce kosztuje 49 zł rocznie, otrzymali potężną dawkę hitów od największych studiów na świecie oraz uznane i cenione przez społeczność tytuły indie. Amazon rozpieszcza graczy, o czym świadczy ostatnia akcja Prime Day, w ramach której do odebrania czekały prawdziwe hity, np. Tomb Raider I-III Remastered, Saints Row 2, STAR WARS: Rebellion, STAR WARS Jedi Knight: Dark Forces II, Marvel’s Midnight Suns, Football Manager 2024. Mocna oferta. A co czeka nas tym miesiącu? Amazon przygotował całkiem bogaty zestaw produkcji, które będzie można odebrać w sierpniu.
Amazon Prime Gaming w sierpniu 2025 r. Pełne zestawienie gier
Już dostępne
- Sid Meier’s Civilization III Complete – kod GOG
- THIEF: Definitive Edition – kod GOG
- The Academy: The First Riddle – bezpośrednio w Amazon Games App
14.08
- FATE: The Traitor Soul – kod GOG
- Filthy Animals | Heist Simulator – kod Epic Games Store
- Tin Hearts – kod GOG
- Necroking – kod GOG
21.08
- Labyrinth City: Pierre the Maze Detective – bezpośrednio w Amazon Games App
- Silver Box Classics – kod GOG
28.08
- Heroes of Loot 2 – kod GOG
- Fantasy Empires – kod GOG
- City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition – kod Legacy Games
Nie są to może najmocniejsze gry na rynku, ale część z nich to klasyki, w które warto zagrać. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim Sid Meier’s Civilization III w edycji Complete z dodatkami i rozszerzeniami Play the World oraz Conquests. Warto też się zainteresować THIEF: Definitive Edition, tym bardziej, że obie gry już są dostępne do odebrania!
Jednak Amazon Prime Gaming to nie tylko kolekcja gier do odebrania w różnych sklepach. To także dostęp do usługi grania w chmurze Amazon Luna. W tym miesiącu, bez dodatkowej opłaty, dla posiadaczy Amazon Prime dostępne są:
- Saints Row: The Third
- Smurfs Kart
- The Smurfs — Mission Vileaf
- Garfield Lasagna Party
- SkateBIRD
- Monster Truck Championship — Rebel Hunter Edition
- Overcooked! 2
- El Hijo
- Giana Sisters: Twisted Dreams
- Monster Harvest
- Oddsparks: An Automation Adventure
- Dungeons of Hinterberg
- Windjammers 2
- THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCH
Warto też pamiętać o standardowej ofercie Amazon Luna, gdzie bez dodatkowej opłaty zagracie w:
- Fallout 3: Game of the Year Edition
- Fallout New Vegas: Ultimate Edition
- Rainbow Six Siege
- Wszystkie tryby Fortnite
- Rocket Racing
- Trackmania
Nie da się ukryć, że sierpień obfitować będzie w wiele ciekawych tytułów. Większość z nich to klasyki, które na rynku pojawiły się wiele lat temu, ale warto je nadrobić – tym bardziej, że są one dostępne praktycznie za darmo. Wystarczy aktywny abonament Amazon Prime, który kosztuje 49 zł rocznie. Obok takiej okazji przejść obojętnie nie można.
