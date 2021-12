Kuloodporny iPhone 13 Pro za 26 tys. zł. Ktoś by go kupił?

Kilka tygodni temu pisaliśmy o nowym projekcie firmy Caviar. Rosjanie zasłynęli nie tylko ze złotych obudów do iPhonów i smartfonów Samsunga, czy marsjańskich skał włożonych do telefonów i butów. Ostatnio postanowili przetopić samochód Tesla na... popiersie Elona Muska i obudowę dla iPhone'a 13 Pro. Luksusowy samochód zamienił się w jeszcze bardziej luksusowe gadżety. Czy ktoś to kupuje? Podejrzewam, że chętni się znajdą. Podobnie jak na najnowszy pomysł rosyjskiej firmy.

W zeszłym roku Caviar "wykastrował" iPhone'a 12 Pro z aparatów. Tak przygotowany smartfon Apple miał nie tylko oferować prywatność, ale i bezpieczeństwo użytkowników. W tym roku Rosjanie poszli jeden krok dalej i skupili swoją uwagę na tym drugim aspekcie - i to dosłownie. Telefon może uratować życie - przynajmniej w sytuacji, w której ktoś do jego właściciel będzie strzelał z pistoletu.

Pancerny iPhone'a 13 Pro bez aparatów za duże pieniądze

iPhone 13 Pro w rękach specjalistów z Caviar również został pozbawiony aparatów - zarówno głównych, jak i układu Face ID. Całkowite wyeliminowanie biometrii i wycięcie wyspy na aparaty pozwoliło w tym roku na stworzenie smartfona, który nie tylko w jakimś stopniu gwarantuje prywatność. Stealth 2.0, bo tak nazywa się ten model, opakowany jest w materiał stworzony przez producenta kamizelek kuloodpornych i opancerzonych transporterów, firmę NPO TCIT. Obudowa ma być w stanie zatrzymać pocisk pistoletu, co też jest zaprezentowane na powyższym wideo promocyjnych.

Ceny takie urządzenia? Zaporowe. Przynajmniej dla zwykłego użytkownika. Stealth 2.0 sprzedawany jest w trzech wersjach "kolorystycznych". Klasyczny, czarny, wyceniono na 6370 dolarów amerykańskich. To w przeliczeniu na złotówki daje nieco ponad 26 tys. zł (bez podatków i cła). Dużo. Nieco taniej kosztują warianty aluminiowe z aparatami i zdobione militarnymi wzorami. Modele TITANIUM i TITANIUM U.S. PATTERN kosztują 6290 dolarów i podobnie, jak wersja czarna, są dostępne w limitowanym nakładzie. Caviar podaje, że dla każdego z modeli oferuje tylko 99 sztuk.