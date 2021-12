iPhone 13 bez opcji redukcji hałasu otoczenia. Winna niechlujność w oprogramowaniu

Czasy w których Apple bardzo mocno dbało o jakość swojego oprogramowania wydają się już co najwyżej mglistą przeszłością. Mam wrażenie, że zarówno iOS jak i macOS są w ostatnich latach naszpikowane rozmaitymi bugami, które nie zdążą być załatane do kolejnej odsłony systemu, a już mamy kolejny pakiet nowości. Niemniej znikające w części modeli opcje to nowy poziom abstrakcji — a wszystko wskazuje na to, że taki problem jest z iPhone 13 i redukcją hałasu otoczenia.

iPhone 13 bez redukcji hałasu otoczenia, a przynajmniej bez opcji z nią związaną

Kilka dni temu jeden z użytkowników forum Reddit zwrócił na problem uwagę swoim wpisem, w którym narzekał na brak mikrofonu odpowiedzialnego za redukcję szumów. Okazało się, że trochę w tym temacie przestrzelił, bo to nie jest tak że Apple w rodzinie iPhone 13 zrezygnowało z dodatkowego mikrofonu, który zaoferuje taką funkcję. Ale jego sposób rozumowania był klarowny — na innych sprzętach w ustawieniach Dostępności, w zakładce Dźwięk/wizualne czeka opcja:

Redukcja hałasu otoczenia: Włącz, aby obniżać hałas otoczenia w trakcie połączeń telefonicznych, gdy trzymasz telefon przy uchu.

W iPhone 13 takowej zabrakło. Jak zauważa jednak redakcja 9to5mac, nie oznacza to, że smartfon nie ma dodatkowego mikrofonu, który jest odpowiedzialny za wycinanie szumów podczas rozmów telefonicznych. Problem leży czysto w oprogramowaniu, w którym zabrakło stosownej opcji. Sporo w temacie wyjaśnił użytkownik dagocarlito, który poinformował że Apple jest świadome problemu... i wciąż pracuje nad jego rozwiązaniem:

IPhone 13 „nigdy” nie miał tej opcji z iOS 15, a jest to związane po prostu z glitchem. Rozmawiałem w tej sprawie ze wsparciem Apple. Jest to znany problem, nad którym obecnie pracują, ale nie podają żadnych orientacyjnych dat zakończenia prac w temacie. Ten problem powoduje również problemy z echem w CarPlay podczas rozmowy między iPhone'ami 13. Jest to poważny kłopot, który należy jak najszybciej rozwiązać.

Problem zatem, jak widać, jest znany — i Apple rzekomo nad nim pracuje. Ale podobno pierwsze narzekania w temacie pojawiły się już pod koniec października, czyli... nie przesadzam: kilka aktualizacji temu. Do tej pory Apple jednak nic sobie z tego nie zrobiło — bo zmian nie mamy ani w iOS 15.2, nie ma ich też w wersji beta iOS 15.3. Czy to oznacza, że obecnie nie da się skorzystać z polepszenia jakości rozmów? No da się, ale nie jest to równie proste i bezproblemowe. Przy obecnych braka systemowych, jedyną opcją na aktywowanie lepszej jakości rozmów jest skorzystanie z centrum sterowania podczas aktywnej rozmowy, a tam w opcjach mikrofonu wybranie funkcji izolacji dźwięku

Szczęście w nieszczęściu? Mimo kilkudziesięciu odbytych w ostatnich tygodniach rozmów przez iPhone 13 Pro, żaden z moich rozmówców nie skarżył się, że źle mnie słychać ;)