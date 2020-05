Stało się to, czego spodziewaliśmy się od pewnego czasu. Panos Panay, szef Windowsa i urządzeń w Microsofcie, potwierdził że Windows 10X będzie oferowany sprzętom z jednym ekranem. Powiedział też, że Windows 10X był zaprojektowany z myślą o elastyczności (wszechstronności), a to przełożyło się na szansę wprowadzenia go na urządzenia z jednym ekranem. Co ciekawe, w tej samej wypowiedzi wspomniał o urządzeniach napędzanych mocą chmury, co ma pomóc użytkownikom w pracy, nauce i zabawie na nowe sposoby. Być może zbyt pochopnie wyciągam wnioski, ale chyba rzeczywiście Windows 10X będzie nową (i miejmy nadzieję ostatnią) próbą Microsoftu na stworzenie alternatywy dla Chrome OS i Chromebooków.

Te cieszą się sporą popularnością, szczególnie w USA i przede wszystkim na rynku edukacyjnym, a do tej pory ani Microsoft, ani Apple nie zdołały zagrozić pozycji Google w tym obszarze. Decyzja o dodaniu obsługi urządzeń jednoekranowych sprawi, że Windows 10X będzie mógł trafić na mniejsze i tańsze urządzenia, które w segmencie edukacyjnym sprzedają się najczęściej. Bardzo prawdopodobne jest też, że Windows 10X będzie tą drugą, lżejszą i tańszą odmianą „dziesiątki”, która trafi na mniej wydajne laptopy na rynku detalicznym, a wtedy na całym rynku dojdzie do niemałej zmiany. Zmiany, za którą Microsoft podąża od ładnych kilku lat (pamiętamy przecież Windows RT, cloudbooki czy Windows 10S).

Co nowego w Windows 10X? Kiedy premiera?







Nie wiadomo, kiedy pojawi się szansa sprawdzić Windows 10X na klasycznym laptopie i kiedy dokładnie zostanie nowa wersja systemu publicznie pokazana, ale ma do tego dojść w pierwszej kolejności. To tylko potwierdza, że plan Microsoftu na stworzenie nowej kategorii urządzeń został odłożony w czasie i nie jest już priorytetem. Panay wyraźnie zaznaczył, że „Będziemy czekać na dobry moment, by we współpracy z partnerami OEM [producentami sprzętu] wprowadzić na rynek urządzenia dwuekranowe”. Być może Microsoft nie chce, by w chwili premiery Surface Neo był jedynym wyborem dla klientów. Niemal pewne jest, że jego cena wpisałaby się w dotychczasowe widełki kwotowe produktów z linii Surface, a to nie przysporzyłoby sprzętowi popularności, bo byłby kompletnie nieprzystępny.

Odświeżony i uproszczony interfejs, dodatkowe funkcje

Czego można spodziewać się po Windows 10X na zwykłych komputerach? Celem Microsoftu było stworzenie, krótko mówiąc, uproszczonej odmiany Windows 10 z odświeżonym interfejsem. Redesignu doczekał się pasek zadań, menu Start i wiele innych elementów – wszystko ma doprowadzić do łatwiejszej i szybszej współpracy z Windows 10. To wszystko pojawi się w Windows 10X na klasycznych laptopach wraz z funkcją uruchamiania aplikacji w kontenerach, co ma zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa. Docelowo w ten sposób mają też działać tradycyjne programy win32, ale według nieoficjalnych informacji funkcja ta nie jest jeszcze dopracowana.

Jeszcze w tym miesiącu spodziewamy się online’owej wersji konferencji Build 2020, na której z pewnością Microsoft będzie chciał jasno zakomunikować, jaka przyszłość czeka Windows 10 i Windows 10X.