Android TV pozytywnie zaskakuje. Google wprowadza znakomite nowości

Google zaskoczył użytkowników swojego systemu na telewizory aktualizacją. Takowe nie zdarzają się zbyt często, a jeśli wprowadzają zmiany na ekranie głównym, to już prawdziwe perełki. No a właśnie: najnowsza z nich wprowadza nowe, promowane, kategorie treści na ekranie głównym. Zmiany te są już widoczne u części użytkowników i mają na celu uatrakcyjnienie doświadczeń związanych z korzystaniem z platformy. Zwłaszcza na starszych telewizorach, które wciąż działają w oparciu o system na Android TV.

Nowe sekcje na ekranie głównym Android TV

Na ekranie głównym, tuż pod skrótami, pojawiły się aż cztery nowe sekcje:

Reklama

Odtwarzaj dalej

Najlepiej sprzedające się filmy

Popularne filmy i seriale

Popularne w Google

Te kategorie są doskonale znane użytkownikom Google TV, gdzie od dawna pełnią rolę przewodnika po najciekawszych i najchętniej oglądanych treściach. Teraz trafiają również na Android TV, co sprawia, że oba systemy stają się do siebie coraz bardziej podobne pod względem funkcjonalności i rekomendacji treści. I choć wielu mogło pomyśleć, że Google już pogrzebało swój system Android TV skupiając się w pełni na swoim najmłodszym dziecku, to takie aktualizacje pokazują, że niekoniecznie jest to prawdą.

Źródło: https://www.reddit.com/r/AndroidTV/comments/1lm08zd/android_tvs_play_next_bar_at_the_home_screen/

Co istotne: aktualizacja wdrażana jest po stronie serwera. Użytkownicy nie muszą pobierać żadnych dodatkowych plików ani ręcznie aktualizować aplikacji. Nowe kategorie pojawiają się automatycznie, nawet na urządzeniach działających pod kontrolą starszych wersji systemu, takich jak Android 9.0 czy Android 10. Ostatnia aktualizacja aplikacji Android TV Home miała miejsce w maju, co sugeruje, że zmiany są efektem działań po stronie Google, a nie samego oprogramowania urządzenia.

Android TV: platforma, która musi ustąpić nowszemu Google TV

Warto zauważyć, że Android TV cały czas ustępuje miejsca młodszemu rodzeństwu: Google TV. To ono jest obecnie domyślnym interfejsem na większości nowych sprzętów z systemem na telewizory od Google. Google TV oferuje rozbudowane możliwości personalizacji, profile użytkowników oraz zaawansowane algorytmy rekomendacji treści, czerpiąc z tego, co najlepsze w ekosystemie Google Jednak Android TV pozostaje aktywny na wielu starszych telewizorach i przystawkach, a Google regularnie wprowadza do niego rozmaite (głównie drobne) udoskonalenia, by wciąż był możliwie jak najbardziej funkcjonalny.

Nowe sekcje na ekranie głównym jednak nie wszystkim przypadły do gustu. Nie ma możliwości wyłączenia tych kategorii, co może być problematyczne dla osób ceniących minimalizm i porządek. Ponadto rekomendacje mogą obejmować treści z aplikacji, których użytkownik nie posiada, co bywa odbierane jako nachalne promowanie usług i potencjalnie zwiększa bałagan na ekranie. Dlatego też dotychczasowy odbiór ze strony tradycjonalistów nie jest tak jednoznaczny, jak wielu mogłoby się spodziewać.

Nie zmienia to jednak faktu, że aktualizacja Android TV to kolejny krok w stronę integracji doświadczeń użytkowników obu platform: Android TV i Google TV. Dzięki nowym sekcjom użytkownicy szybciej odnajdą najpopularniejsze filmy i seriale, a także szybki rzut oka wystarczy by wiedzieć, co jest aktualnie na topie w Google. Zmiany te mają zarówno zwolenników, jak i przeciwników, ale bez wątpienia świadczą o tym, że Google nie zapomina o użytkownikach starszych urządzeń i stara się wciąż utrzymać platformę w ryzach.