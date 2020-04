Informacje o temperaturze i obciążeniu GPU w menadżerze zadań

Menadżer zadań to podstawowe narzędzie, gdy chcemy sprawdzić co obciąża nasz komputer albo zamknąć proces, który przestał odpowiadać. Teraz zyskamy również możliwość monitorowania obciążenia i temperatury układu graficznego, o ile oczywiście ten takie informacje raportuje. Dotyczy to w tej chwili tylko dedykowanych kart graficznych i może wymagać aktualizacji sterownika.

Menadżer zadań pokaże nam teraz również typ każdego podłączonego dysku, więc już na pierwszy rzut oka będziemy wiedzieli, czy mamy do czynienia z dyskiem SSD czy HDD.

Uproszczony widok ustawień sieci i więcej funkcji z Panelu sterowania

Microsoft cały czas pracuje też nad tym aby przenieść wszystkie potrzebne ustawienia z Panelu Sterowania, który jest coraz głębiej ukryty do nowych ustawień w Windows 10. Tym razem pojawi się kolejna partia poprawek dotyczących ustawień języka oraz regionu, a także więcej informacji o naszych połączeniach sieciowych. W zakładce status dostępne będzie więcej ustawień, możliwość przejścia do właściwości karty sieciowej, a także informacja o transferze danych. Szczególnie może to być przydatne gdy korzystacie z limitowanego dostępu przez sieć komórkową.

Wygląda też na to, że w ustawieniach języka mamy natomiast przeniesione już wszystko, w tym zakresie Panel Sterowania nie będzie już potrzebny. Jeszcze 2-3 lata i może faktycznie Microsoft będzie w stanie się pozbyć tego narzędzia ;-).

Cortana jako osobna aplikacja

Jak już wcześniej wspominałem, Cortana znika z paska zadań i zostaje zastąpiona wyszukiwarką. W zamian za to będzie to teraz osobna aplikacja, która ma pełnić rolę asystenta, również w pakiecie Office 365 (Microsoft 365). Cały czas jednak Cortana dostępna będzie tylko w anglojęzycznej wersji systemu Windows. Ma za to pełnić rolę podobną jak Asystent Google, zadamy jej pytanie naturalnym językiem, a poza odpowiedziami, będzie też mogła przeprowadzać interakcje z innymi aplikacjami (np. Microsoft To Do).

Poprawki w Notatniku, Kalkulatorze i Kalendarzu

Windows 10 2004 przyniesie też kilka zmian związanych z podstawowymi aplikacjami. Po pierwsze takie programy jak Notatnik, WordPad czy Paint będzie można teraz odinstalować. Ta pierwsza aplikacja zyska też szereg nowych funkcji, jak numerowanie wierszy nawet w trybie ich zawijania, powiększanie tekstu, lepsze wyszukiwanie oraz znacznik niezapisanych zmian w pliku (gwiazdka przy jego nazwie w pasku tytułowym). Kalkulator będzie mógł natomiast pracować w trybie „zawsze na wierzchu”, a w kalendarzu pojawi się opcja tworzenia szybkich wydarzeń bezpośrednio z menu kontekstowego.

Windows Subsystem for Linux 2

Microsoft pała coraz większą miłością do linuksa i potwierdza to z każdą kolejną wersją systemu Windows. W nowej wersji pojawi się sporo zmian w obsłudze maszyny wirtualnej pozwalającej na uruchomienie linuksa w okienku, czyli Windows Subsystem for Linux 2. Microsoft korzysta tutaj z wbudowanego jądra tego systemu, poprawia możliwość zdalnego podłączenia się do systemu oraz kompatybilność odczytu plików w obu systemach. Myślę, że osoby zainteresowane tematem będą zadowolone.

Szybsze łączenie urządzeń Bluetooth i lepsze zarządzanie powiadomieniami

Sporo zmian związanych jest z paskiem powiadomień, który dla mnie ma dzisiaj bardzo ograniczoną funkcjonalność i w niczym nie przypomina interakcji w smartfonach, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Teraz może się to nieco poprawi, bo wraz z Windows 10 2004 dostaniemy sporo poprawek, w tym między innymi możliwość podłączenia urządzeń Bluetooth bezpośrednio z poziomu powiadomienia.

Microsoft wprowadza też wiele mniejszych zmian i poprawek. Xbox Game Bar będzie w stanie wyświetlać np. informację o liczbie wyświetlanych klatek w grach. Poprawiono też obsługę wielu monitorów, w przypadku gdy jeden z nich ma standardowe odświeżanie 60 Hz, a drugi wyższe, np. 144 Hz. Teraz pojawiają się problemy z synchronizacją i tzw. stutteringiem, które utrudniają często życie.

Wiele wskazuje więc na to, że Windows 10 2004 będzie ważną i bardzo potrzebną aktualizacją, którą warto będzie zainstalować. Choć może nie jako jeden z pierwszych użytkowników…. ;-)

