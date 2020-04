Nowa wersja Windows 10 już dziś, ale Microsoft zmienia plany na Windows 10X i Surface Neo

Co nowego w aktualizacji Windows 10?

Microsoft wydał Windows 10 Insider Preview Build 19603

Najnowsza wersja systemu Windows 10 dla betatesterów z grona Insiderów to Preview Build 19603. Użytkownicy z szybkiego kręgu mogą zainstalować to wydanie już dzisiaj, a spośród nowości, które się pojawiły warto wymienić nową aplikację News Bar (Pasek wiadomości), integrację eksploratora Windows 10 z plikami otwartego systemu Linux, a także automatyczne czyszczenie dysku.







News Bar (do pobrania ze Sklepu Windows) to próba Microsoftu na spopularyzowanie własnej aplikacji agregującej newsy z ponad 4,5 tysiąca źródeł w wielu językach. Nie jestem może stałym czytelnikiem tej aplikacji, ale niejednokrotnie otrzymałem z niej powiadomienie o ważnych wydarzeniach, po czym mogłem błyskawicznie zapoznać się ze szczegółami informacji. Dla tych, którzy lubią być na bieżąco, takie rozwiązanie będzie z pewnością pomocne, tym bardziej że istnieje możliwość dostosowania wyglądu newsów, a w przyszłości mają tu się pojawić także wiadomości z kategorii sportu i pogody. Jeśli dodany zostanie także zegarek, to skojarzeń z Windows Vista nie będzie się dało już uniknąć.

Oczyszczanie dysku komputera to często czasochłonne zadanie, ponieważ samodzielnie musimy przejrzeć jego zawartość i zdecydować, które dane nie będą już potrzebne. Nie jest też tajemnicą, że system Windows oraz popularne aplikacje gromadzą naprawdę mnóstwo plików tymczasowych, z których większego użytku później nie będzie. Windows 10 posiada już mechanizm oczyszczania dysku, ale Microsoft zapewnia, że od teraz będzie działał jeszcze dokładnie i sprawniej w usuwaniu zbędnych danych.

Użytkownicy, którzy na jednej maszynie korzystają z kilku systemów, a wśród nich znajduje się Linux, będą mogli od teraz uzyskać szybki dostęp do plików z poziomu Windowsa 10. Obok pozostałych lokalizacji na komputerze (Ten komputer, Sieć, OneDrive) znajdzie się także skrót podpisany „Linux” z ikoną pingwina. Kliknięcie w tym miejscu przeniesie nas listy wszystkich dostępnych na komputerze plików danej dystrybucji.

Windows 10X i Surface Neo opóźnione

Osoby wyczekujące na premierę nowej wersji Windows 10X obsługującej urządzenia dwuekranowe oraz Surface Neo – nowy produkt tego rodzaju prosto od Microsoftu będą musiały uzbroić się w cierpliwość. Według nieoficjalnych doniesień firma opóźnia premierę obydwu projektów, mimo że była ona zaplanowana na końcówkę 2020 roku. Aktualna sytuacja z pewnością ma na to spory wpływ, ale bardzo ciekawą informacją jest ta dotycząca zmiany strategii Microsoftu.