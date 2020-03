Aplikacje uruchamiane są w kontenerze, a ewentualne problemy z ich działaniem będą jeszcze poprawiane w przyszłych aktualizacjach – zapowiada Microsoft. Celem jest oczywiście doprowadzenie do sytuacji, w której nawet na urządzenie z dwoma ekranami dotykowymi nie będą one sprawiać problemów ani stwarzać niebezpieczeństwa. Na tle Windows RT czy Windows 10S to bardzo dobra nowina, ponieważ Microsoft nie popełni ponownie błędu z ograniczaniem dostępu do klasycznych aplikacji, które nadal w dużym stopniu stanowią o sile Windowsa na tle konkurencji.

Nowy menadżer plików w Windows 10X

Jednocześnie w Windows 10X pojawił się (nie)zupełnie nowy Menadżer plików. Jeśli pamiętacie jeszcze aplikację OneDrive’a dedykowaną Windows 8, to już wiecie, z czym będziemy mieli do czynienia. Nie da się oprzeć wrażeniu, że nowy File Explorer w Windows 10X będzie w dużej mierze polegał na integracji z chmurą Microsoftu, a teraz prezentuje się niczym webowa wersja OneDrive’a. Liczę, że udostępniona teraz wersja, która nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych do wygodnej i skutecznej pracy z plikami funkcji, doczeka się rychłego uaktualnienia.

This is Microsoft's new modern File Explorer for Windows 10X. It has deep OneDrive integration pic.twitter.com/RPQobce4Fb — Zac Bowden (@zacbowden) March 10, 2020

To wszystko może napawać optymizmem, bo tempo pojawiania się nowości i poprawek w Windows 10 w ostatnim czasie jest naprawdę imponujące. Warto jednak pamiętać, że niektóre drobnostki nie zostały poprawione, jak chociażby możliwość zarządzania kilkoma kafelkami/ikonami jednocześnie w Menu Start. A potrafił to już wcześniej Windows 8(.1).

Źródła, obrazki: onmsft.com, pcworld.com.