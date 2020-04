Menu Start w Windows 10 będzie bardziej stonowane

Już 2 tygodnie temu Panos Panay opublikował na swoim Intagramie filmik z okazji 1 miliarda aktywnych urządzeń z Windows 10, na którym mogliśmy zobaczyć między innymi nowe menu Start. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze czy te grafiki to tylko wariacja autora czy jednak coś co wkrótce trafi do realizacji. Wygląda jednak na to, że w jednej z nadchodzących aktualizacji Windows 10 dostaniemy nowy wygląd menu Start, projekt został pokazany ostatnio na Twitterze przez zespół Microsoft Design. Klip jest króciutki, ale zdradza praktycznie wszystkie planowane zmiany.

Created by the @Windows design team, this animated clip illustrates a sliver of the #UX evolution and modernization of the Windows experience. Let us know what you think in the comments below! pic.twitter.com/s4SVXncLEo — Microsoft Design (@MicrosoftDesign) April 6, 2020

Pierwsza z nich, która najbardziej rzuca się w oczy to wreszcie ujednolicone kolory kafelków. Teraz mamy trochę bałagań, bo część aplikacji ma ładnie przygotowane kafle ze swoim logiem, inne tylko ikonę na domyślnym tle, które jest kolorem przewodnim w systemie, a jeszcze inne są interaktywne. W nowej wersji wszystko zostanie ujednolicone i dopasowane do dwóch podstawowych trybów – jasnego i ciemnego. To moim zdaniem krok w dobrą stronę, estetyka z pewnością na tym sporo zyska.

Tak jak już to wcześniej wspominaliśmy na łamach Antyweb, Microsoft nie zrezygnuje też z tzw. żywych kafelków (live tiles), czyli obszarów z interaktywną zawartością, które pokazują np. naszą galerię zdjęć czy aktualną prognozę pogody. Zmieni się także samo menu Start, w którym wreszcie lista aplikacji będzie jednolita, bez ikon z kolorowym tłem, które nie wyglądają zbyt schludnie. Microsoft zadbał też o zwiększenie przestrzeni między poszczególnymi liniami. To może być krok w kierunku lepszej obsługi na ekranach dotykowych i być może ujednolicenia menu Start z tym co dostaniemy w Windows 10X.