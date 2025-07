Dysk Google zmienia się na naszych oczach. Obok tej przemiany nie przejdziesz obojętnie

Nowy interfejs Dysku Google: co się zmieni?

Jak informuje redakcja serwisu Android Authority, najnowsza wersja beta Dysku Google pokazuje jak będzie wyglądało przebudowane menu kontekstowe. Po wyborze ikony trzech kropek przy dowolnym dokumencie lub folderze, użytkownik zobaczy teraz kolorowe, zaokrąglone, przyciski w stylu Material 3 Expressive. Zmiany te nie są rewolucyjne, ale wyraźnie poprawiają czytelność i intuicyjność obsługi.

Dla folderów pojawiają się opcje takie jak:

Udostępnij;

Dodaj do ulubionych;

Podsumuj ten folder.

Źródło: Android Authority

W przypadku pojedynczych plików zamiast podsumowania, dostępna jest funkcja Udostępniania offline. Co istotne, przycisk "Zarządzaj dostępem"", znany z poprzednich wersji, został przeniesiony do menu udostępniania, co porządkuje interfejs i ułatwia dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji.

Kolejną nowością jest bardziej widoczny przycisk "Podsumuj ten plik" w podglądzie dokumentów PDF bezpośrednio z Dysku Google. To ukłon w stronę użytkowników, którzy oczekują szybkiego dostępu do kluczowych informacji bez konieczności przeglądania całego dokumentu.

Kiedy zmiany trafią do wszystkich użytkowników Dysku Google?

Obecnie nowy wygląd dostępny jest jedynie w wersji testowej aplikacji (tej oznaczonej numerkiem 2.25.260.0.all.alldpi) i nie został jeszcze oficjalnie udostępniony szerokiemu gronu użytkowników. Jednak biorąc pod uwagę tempo, w jakim Google w ostatnich tygodniach aktualizuje swoje aplikacje do Material 3 Expressive, można się spodziewać, że nowy interfejs pojawi się w Google Drive szybciej niż później. I dobrze - to zmiany, które nie tylko dobrze wyglądają, ale też są przede wszystkim praktyczne!