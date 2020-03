Microsoft Build 2020 ucieka przed koronawirusem do sieci

Wcześniej podobną decyzję podjęto odnośnie mającego się odbyć na dniach Microsoft MVP Summit a także eventu który miał się pojawić na gamingowej konferencji E3. O tym, w jaki sposób tak duże przedsięwzięcie zostanie przygotowane, przekonamy się pomiędzy 19 a 21 maja.

Konferencja Build 2020 jest corocznym spotkaniem Microsoftu z developerami, na których odbywają się szkolenia, prezentacje i prezentowane są plany rozwoju oprogramowania koncernu ze Seattle. Zjeżdżają się specjaliści z każdej dziedziny, w której Microsoft rozwija swoje technologie. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, w jakim kierunku zmierza rozwój Azure, HoloLens i innych technologii koncernu, jest to zdecydowanie najlepsze miejsce. Tradycyjnie odbywają się tam także ważne premiery sprzętowe z rodziny Surface.

Tegoroczny Build zapowiada się szczególnie ciekawie, ze względu na zbliżające się premiery rynkowe Windows 10X oraz dwuekranowych urządzeń Surface Neo i Duo. Interesujące będzie też to, w jakim kierunku Microsoft zamierza kierować klasycznego Windowsa, szczególnie w kontekście wielu zmian UI/UX, których wdrażanie ostatnio obserwujemy.

Wygląda na to, że obecna pandemia, przy całym niebezpieczeństwie, jakie sprowadza na ludzi i gospodarkę, może dać impuls do bardziej dynamicznego rozwoju narzędzi i procedur pozwalających na zdalną pracę i naukę. Na pewno wpłynie też na rozwój wszelkiego rodzaju automatyzacji. To niezwykle ciekawe, jak zmieni się świat, gdy największe niebezpieczeństwo zostanie już zażegnane.