Nowa strategia działa i to jak! Windows 10 na miliardzie urządzeń

Wszystko to jest efektem zmiany strategii firmy, która od pięciu lat dopracowuje jedną platformę, zamiast przeznaczać niektóre zasoby na rozwój zupełnie nowej odsłony Windowsa. Tak działało to w latach poprzednich, natomiast teraz wszystko co nowe, to pojawia się pod szyldem Windows 10. Przynosi to takie efekty, jak ciągły i niepohamowany wzrost popularności jednej platformy, którą wybrało już ponad miliard użytkowników spośród 200 krajów na całym świecie. Firma chwali się też, że wszystkie firmy z Fortune 500 używają urządzeń z Windows 10 (szpilka w Apple), a krok z Edge Chromium ma pokazać, że firma rozwija swoje najważniejsze produkty poz kalendarzem uaktualnień i nie tylko z myślą o Windows 10.

Polecamy: Pożegnajmy jeden z największych problemów w Windows 10

Windows 10 w liczbach

Program Windows Insider ma już 17,8 mln użytkowników i o tym także Microsoft wspomina w swoim komunikacie przypominając, jak ważnym elementem prac nad nowymi wersjami jest współpraca z użytkownikami i wysłuchiwanie ich sugestii. Windows 10 zagościł na ponad 80 tysiącach różnych modeli i konfiguracji laptopów oraz urządzeń 2 w 1 od ponad tysiąca różnych producentów. Microsoft zwrócił także uwagę, że Windows 10 to nie tylko najpopularniejsza wśród pecetowych graczy platforma, lecz także fundament dla platform napędzających konsole Xbox One. W kilku słowach przypomniano również o rodzinie urządzeń Surface dla osób kreatywnych oraz nadchodzącej specjalnej wersji Windows 10X dla dwuekranowych urządzeń.

Źródło: Microsoft