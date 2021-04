Przepiękny i praktyczny – tak powinien wyglądać Windows 10 [koncept]

Nie dalej jak wczoraj komentowałem działania Microsoftu w pracach nad rozwojem Windows 10. I choć pod wieloma względami nie możemy na nie narzekać – są dość dynamiczne, a aktualizacje regularne – to są aspekty systemu, które mogą irytować. W kilka lat od premiery i kilka lat od zapowiedzi redesignu okienek, nadal wiele elementów Windows 10 przypomina wyglądem poprzednie edycje systemu.

Windows 10 wyładniał, ale ten system chyba nigdy nie będzie „skończony”

Nic więc dziwnego, że gdy ukazuje się nowy koncept tego, jak można by odmienić Windows 10, to prawie wszyscy są nim zachwyceni i starają się zwrócić uwagę firmy na opublikowane materiały. Czasem są to klipy, które pokazują nową wersję systemu w praktyce, czasem to tylko grafiki, które działają na naszą wyobraźnię. Ta momentalnie zaowocowała piękną wizją spójnego i dopracowanego interfejsu Windows 10, gdy tylko ujrzałem grafiki udostępnione na Reddicie przez użytkownika Alur2020. Jest on bardzo podobny do konceptu Eksploratora Windows, który widzieliśmy w zeszłym roku, ale wydaje się bardziej dopracowany i po prostu ładniejszy.

Nowy koncept Windows 10 – tak system powinien wyglądać od dawna