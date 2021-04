Windows 10 wyładniał, ale ten system chyba nigdy nie będzie „skończony”

Niejasne są też losy Eksploratora Windows, który powinien był doczekać się do tej pory co najmniej unowocześnienia interfejsu i nowych ikon, tymczasem wdrożenie tych ostatnich zajmuje Microsoftowi całe miesiące, jeśli nie lata – wybaczcie, przestałem to śledzić już jakiś czas temu, bo zapowiedzi dotyczyły przede wszystkim wersji beta, a w stabilnym wydaniu dziesiątki nic się do tej pory nie zmieniło.

Xbox działa w chmurze, a ja gram na pececie – sprawdzam streaming przed premierą

Nie mam pojęcia jakim cudem Eksplorator pamiętający układem Windows 7 i wyglądem Windows 8 przetrwał do tej pory w Windows 10. Można powiedzieć, że Microsoft ma bardziej istotne rzeczy na głowie, ale czy spójność stylu i wyglądu okienek nie powinna mieć jednego z najwyższych priorytetów? Nikt nie oczekuje rewolucji, zastąpienia Eksploratora nową aplikacją w zupełnie nowym stylu, a jedynie dokonania kilku szlifów w wyglądzie podstawowego elementu Windowsa.

Nowości w Windows 10, które znikają zanim się pojawią

Najwięcej ambitnych planów Microsoft zdawał się mieć wobec zasobnika systemowego i jego okolic – to tutaj pojawiły się wcześniej miniatury awatarów ulubionych kontaktów, a teraz plan zakłada wdrożenie nowego elementu – pogodynki z wysuwanym oknem z najświeższymi informacjami. Zdaniem niektórych to działanie mające na celu stworzenie nowej przestrzeni do wyświetlania reklam (co może być prawdą) i choć po zapoznaniu się ze zrzutami ekranu stwierdziłem, że mi do gustu taki element przypadł, to zanim pojawi się on w stabilnej wersji Windows 10 w naszym regionie (teraz testowany jest tylko w wybranych krajach), to Microsoft może rozmyślić się z całego projektu i w Polsce nigdy nie zobaczymy go na własne oczy.

Dziś dowiadujemy się natomiast, że jedna z flagowych funkcji Windows 10, czyli Widok zadań sprzężony z Osią czasu utraci swój blask. Po wycofaniu aplikacji Coartany z iOS-a i Androida, Microsoft doszedł bowiem do wniosku, że opcja synchronizacji historii aktywnych aplikacji pomiędzy urządzeniami nie ma za wiele sensu. Dotyczy to też dwóch urządzeń z Windows 10, więc jeśli choć raz w ten sposób powróciliście do pracy nad jednym z zadań, to wkrótce utracicie taką możliwość.

Microsoft aktualizuje ikonki Eksploratora, będzie bardziej kolorowo

Mnie nie zdarzyło się z niej skorzystać, co z mojej perspektywy udowadnia dwie rzeczy: po pierwsze nie działała ona na tyle skutecznie i nie była na tyle wygodnie dostępna, bym chciał z niej skorzystać, a po drugie multiplatformowość to dla Microsoftu w dalszym ciągu spore wyzwanie. Pomimo świetnej pracy, jaką wykonano przy aplikacji Twój telefon, nie znam chyba nikogo, kto posiadając duet laptop z Windowsem i smartfon z Androidem zdecydował się na jej instalację i regularne używanie. Tutaj zawiódł chyba dział promocji, choć być może podejście a’la Apple – czyli automatyczne włączanie niektórych funkcji – też mogłoby przynieść rezultaty.

Wizje Microsoftu są piękne, ale to tylko wizje