Tak powinien zmienić się najbardziej zaniedbany element Windows 10

Odświeżony Eksplorator plików to dość uproszczony widok, w którym prym wiodą dwie kolumny – lewa, gdzie znajdowałyby się skróty do lokalizacji z plikami i prawa, gdzie moglibyśmy zarządzać danymi. W górnej części widoczne są najczęściej używane do tego celu narzędzia – tworzenie nowych folderów oraz plików, kopiowanie, wklejanie, zmiana widoku i inne – a lewy dolny róg to kolejne skróty do katalogów plików – pobranych, obrazów, dokumentów, muzyki oraz wideo. Lewy górny róg skrywa przycisk hamburgera, co może sugerować, że cały lewy panel mógłby być ukrywany, dzięki czemu pojawiłoby się więcej miejsca na pozostałą część okna.

Nowy wygląd to także nowe funkcje

W niektórych miejscach widoczna jest inspiracja Finderem z macOS, ale jeśli miałoby to przełożyć się na pojawienie się w Windows 10 użytecznych rozwiązań, to nie sądzę, by ktokolwiek miałby coś przeciwko temu. Mowa tu na przykład o tagach/znacznikach, które pomagają organizować pracę i zadania na macOS – oznaczanie w ten sposób plików i folderów daje szanse je wygodnie grupować, bez konieczności umieszczania ich w jednym miejscu.

Tak może wyglądać nowy Windows 10. Jest śliczny i przede wszystkim spójny