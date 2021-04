W dobie prawie codziennych wideorozmów potrzebujemy szybkiego dostępu do ustawień kamery w naszym laptopie, by upewnić się, że wszystko działa poprawnie i dobrze prezentujemy się w kadrze. W nowych ustawieniach dedykowanych kamerkom internetowym będzie można swobodnie dodawać i usuwać urządzenia, a każdą z kamerek oddzielnie konfigurować.

Xbox działa w chmurze, a ja gram na pececie – sprawdzam streaming przed premierą

Pojawiają się ustawienia jasności obrazu oraz kontrastu, a dla obsługujących inne funkcje modeli dodane będą też opcje regulacji HDR-u, tzw. „Eye Contact” oraz zmiany orientacji obrazu. Microsoft regularnie wprowadza do Microsoft Store kolejne systemowe aplikacje, by można je było aktualizować niezależnie od systemu. Wcześniej spotkało to Notatnik, a teraz dołączają do niego MSPaint oraz Narzędzie wycinanie.

Microsoft chyba przekombinował z tymi nowościami w Windows 10

O ile opisane w drugiej części tekstu nowości to solidne konkrety, tak nie do końca wiem do czego dąży Microsoft z przestrzenią z pogodą i wiadomościami na pasku zadań. Nie jestem im przeciwny, ale ich udostępnianie będzie rozłożone w czasie zależności od regionu i prawdę powiedziawszy chyba nikt czegoś takiego od nich nie oczekiwał. Gdy ta nowość pojawi się w Polsce, będę z niej korzystał, ale wydaje mi się, że są bardziej naglące elementy do wdrożenia, niż nowe miejsce do wyświetlania takich informacji. Nowości będą dostępne we wspominanym buildzie 21354 w kanale deweloperskim.

Źródło: Microsoft, Windows Central