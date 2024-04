Wiedźmin 4 to będzie wielka innowacja. Twórcy nie chcą „Wiedźmina 3 w przebraniu”

CD Projekt Red ma wielkie plany co do Wiedźmina 4. Project Polaris w tym uniwersum ma stanowić całkowicie nowy etap.

Nowy Wiedźmin powstaje. Gracze liczą na prawdziwy hit

Już ponad dwa lata temu, w marcu 2022 roku, CD Projekt Red podzielił się informacją, na którą czekali absolutnie wszyscy gracze: nowa odsłona Wiedźmina nadchodzi. Redzi podkreślają, że była to pierwsza oficjalna zapowiedź nowej gry z serii Wiedźmin od wydania Wiedźmin 3: Dziki Gon w 2015 roku. Trzecia odsłona przygód Geralta zgarnęła łącznie ponad 250 tytułów gry roku i doczekała się dwóch fabularnych DLC o podtytułach Serca z kamienia oraz Krew i wino, które również zostały w znacznym stopniu docenione przez krytyków. Teraz jednak czas na coś nowego.

Wątpliwości graczy dotyczące tego, że Wiedźmin 4 w istocie będzie Wiedźminem 3 w odświeżonej i nieco innej szacie, są jak najbardziej zrozumiałe — w końcu zazwyczaj tak to właśnie wygląda. Okazuje się jednak, że CD Projekt Red chce wprowadzić mnóstwo innowacji, w związku z czym Project Polaris faktycznie ma otworzyć nowy rozdział w tej historii.

Odważne deklaracje CD Projekt Red. Wiedźmin 4 to ma być nowy rozdział

Michał Nowakowski, Joint Chief Executive Officer w CD Projekt Red, podczas ostatniej sesji pytań i odpowiedzi z inwestorami, która odbyła się po ogłoszeniu wyników finansowych, poruszył kilka wątków — potwierdził między innymi, że zespół pracujący przy Cyberpunku 2077 zmniejszył się po wydaniu ostatniej aktualizacji. Rozmowa jednak w końcu zeszła na nowego Wiedźmina; i chociaż dyrektor generalny nie zdradził wielu szczegółów, to uchylił rąbka tajemnicy. Zgodnie z jego deklaracjami, Project Polaris ma znacznie różnić się od tego, co widzieliśmy w Wiedźminie 3: Dziki Gon — i chociaż ostatnie przygody Geralta stały się globalnym sukcesem i już są uznawane za kultowe, to polski deweloper nie chce osiadać na laurach i stworzyć coś całkowicie nowego. Podczas spotkania padły następujące słowa:

Jeśli mówimy o ryzyku związanym z wprowadzaniem do gier nowych, innowacyjnych pomysłów, to cóż — każda nowa gra jest na swój sposób kreatywnym ryzykiem. W przypadku nowego Wiedźmina chcemy jednak przesuwać kolejne granice i odkrywać nowe rozwiązania, czyli coś, czego jeszcze do tej pory nie robiliśmy. Wiem, że to dosyć ogólne stwierdzenie, ale na razie nie mogę wchodzić w szczegóły. Chcę po prostu powiedzieć, że nie powinniście oczekiwać tu Wiedźmina 3 w nowych szatach. Oczywiście opieramy się na tym, co było wcześniej i na tym, czego się nauczyliśmy, ale dodamy nowe elementy rozgrywki i nowe mechaniki, których nie widzieliście w naszych poprzednich grach. […] Powiedziałbym, że tworzenie takich rzeczy zawsze wiąże się z ryzykiem. To nie jest wyłącznie proste powtarzanie tego, co już zrobiono wcześniej.

Kiedy będzie premiera Wiedźmina 4? Na to pytanie nie znamy jeszcze odpowiedzi

Nowakowski nie chciał nic powiedzieć o domniemanej dacie premiery gry, twierdząc, że jest to część kampanii marketingowej. Nie jest jednak tajemnicą, że nowego Wiedźmina nie należy szybko się spodziewać. Tym bardziej, że CD Projekt RED zapowiedziało, że pracuje nad kilkoma projektami osadzonymi w świecie opartym na książkach Andrzeja Sapkowskiego. Jednym z nich jest remake pierwszej odsłony, o czym więcej możecie przeczytać tutaj. Drugim jest Sirius, za który odpowiada bostońskie studio The Molasses Flood — nie jest wiadome, czym ta gra właściwie ma być, chociaż najwięcej doniesień sugerowało, że będzie to sieciowa gra w uniwersum Wiedźmina. Trzecią produkcją jest Wiedźmin 4, który ma rozpocząć nową trylogię — i nie ma wątpliwości, że to jest najgorętsza gra z tych wszystkich, a w tle jeszcze jest całkowicie nowe IP i kontynuacja Cyberpunka 2077.

