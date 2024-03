Czy aby na pewno czytasz "Wiedźmina" w dobrej kolejności?

"Wiedźmin" Andrzeja Sapkowskiego to saga, która zachwyciła czytelników na całym świecie. Geralt z Rivii stał się ikoną literatury fantasy, a jego przygody w świecie pełnym potworów, intryg politycznych i moralnych dylematów wciąż przyciągają nowych fanów. Seria liczy już kilka ładnych tomów, a Sapkowski zapowiada kolejny tytuł. Jaki mamy wybór, jeśli chodzi o kolejność czytania? Mamy kilka propozycji.

W jakiej kolejności czytać Wiedźmina?

Od momentu wydania pierwszej książki, opowieść o wiedźminie rozwijała się i rozrastała. Dziś składa się ona zarówno z głównej serii (5 tomów), jak i z licznych opowiadań oraz dodatkowych publikacji. Dla niektórych czytelników, rozpoczęcie przygody od opowiadań może stanowić doskonałe wprowadzenie do świata wiedźmina, podczas gdy inni woleliby zanurzyć się od razu w kultową Sagę. Odpowiedź na pytanie o optymalną kolejność czytania nie jest może szczególnie trudna, ale warto zwrócić uwagę na kilka dostępnych opcji.

W jakiej kolejności Sapkowski pisał Wiedźmina?

Zacznijmy od tego, w jakiej kolejności ukazywały się książki Sapkowskiego. Pierwsze kroki w świecie wiedźmina czytelnicy mieli okazję stawiać w "Mieczu przeznaczenia", zbiorze opowiadań wydanym w 1992 roku, zawierającym m.in. historie takie jak "Granica możliwości" czy "Trochę poświęcenia". Kolejną książką było "Ostatnie życzenie" (1993). To kolejny zbiór opowiadań, który wprowadza czytelnika w świat przygód Geralta z Rivii.

Następnie przechodzimy do Sagi, zaczynając od "Krwi elfów" (1994), pierwszego tomu serii, który rozwija główny wątek fabularny. Kolejno ukazują się później: "Czas pogardy" (1995), "Chrzest ognia" (1996), "Wieża Jaskółki" (1997) i "Pani Jeziora" (1999), dopełniając epicką opowieść o wiedźminie.

Po zakończeniu sagi, Sapkowski powrócił do krótszych form w "Coś się kończy, coś się zaczyna" (2000), a później zaskoczył fanów "Sezonem burz" (2013), zbiorem opowiadań, które rozgrywają się w nieco innym kontekście niż główna saga, ale wciąż stanowią fascynujące rozszerzenie świata Wiedźmina. Oto lista dotychczas wydanych książek w kolejności chronologicznej:

Miecz przeznaczenia (1992) Ostatnie życzenie (1993) Krew elfów (1994) Czas pogardy (1995) Chrzest ognia (1996) Wieża Jaskółki (1997) Pani Jeziora (1999) Coś się kończy, coś się zaczyna (2000) Sezon burz (2013)

Chronologia czytania Wiedźmina

Jednym z najsensowniejszych i jednocześnie najprostszych sposobów czytania "Wiedźmina" jest ułożenie poszczególnych książek w chronologicznej kolejności zdarzeń. Pierwszym punktem jest wówczas "Ostatnie życzenie". Zbiór opowiadań wprowadza czytelnika do świata wiedźmina, prezentując przygody Geralta z Rivii w krótkich historiach. Następnie przechodzimy do "Sezonu burz", który, choć wydany po głównej serii, opowiada historie, które miały miejsce wcześniej w życiu Geralta, wzbogacając nasze zrozumienie postaci i jego świata.

Kolejnym krokiem jest "Miecz przeznaczenia", zbiór opowiadań, który rozwija wątki zapoczątkowane w "Ostatnim życzeniu". Po zapoznaniu się z tymi opowieściami przechodzimy do właściwej Sagi, czyli opus magnum Sapkowskiego. Na koniec, warto sięgnąć po "Coś się kończy, coś się zaczyna", aby zanurzyć się w dodatkowych opowiadaniach. Oto kolejność:

Ostatnie życzenie Sezon burz Miecz przeznaczenia Krew elfów Czas pogardy Chrzest ognia Wieża Jaskółki Pani Jeziora Coś się kończy, coś się zaczyna

Kolejność czytania Wiedźmina dla ortodoksów

Dla wielu miłośników "Sagi o wiedźminie" istnieje ścisła ortodoksyjna kolejność czytania. Ma ona zapewnić najbardziej spójne, linearne i pełne doświadczenie epickiej opowieści. Wówczas musimy rozłożyć tomy z opowiadaniami na kawałki i dopiero z mniejszych elementów ułożyć sobie plan na czytanie "Wiedźmina." Tak prezentuje się wspomniana kolejność:

Droga, z której się nie wraca Ziarno prawdy Mniejsze zło Kraniec świata Ostatnie życzenie Sezon burz (bez samego epilogu) Kwestia ceny Wiedźmin Głos rozsądku Granica możliwości Okruch lodu Wieczny ogień Trochę poświęcenia Miecz przeznaczenia Coś więcej Krew elfów Czas pogardy Chrzest ognia Wieża Jaskółki Pani Jeziora Coś się kończy, coś się zaczyna Sezon burz (epilog)

Saga o Wiedźminie: 5 kultowych książek

Jeśli jakimś cudem słyszysz o "Wiedźminie" po raz pierwszy, warto pokrótce wyjaśnić, o czym opowiadają poszczególne książki. Zacznijmy od Sagi, czyli 5 najpopularniejszych tytułów Andrzeja Sapkowskiego.

Jeśli nie chcesz poznać żadnych wątków fabularnych i czytać "z czystym kontem" pomiń kolejne akapity i po prostu sięgnij po książki.

"Krew elfów" (1994): Pierwszy tom sagi rozpoczyna się od momentu, w którym wiedźmin Geralt z Rivii zabiera Ciri, młodą dziewczynę o wyjątkowych mocach, do Kaer Morhen, żeby wyszkolić ją na wiedźminkę. Tymczasem na świecie rozgorzała wojna, a Ciri jest kluczem do wielu tajemnic i intryg, które mogą zmienić losy kontynentu. "Czas pogardy" (1995): W drugim tomie Geralt zostaje ciężko ranny w wyniku zdrady i trafia do świątyni driad. W międzyczasie Ciri uczy się magii pod opieką czarodziejki Yennefer, a także odkrywa swoje prawdziwe pochodzenie. Dochodzi również do konfliktu między Nilfgaardem a północnymi królestwami. "Chrzest ognia" (1996): Trzeci tom opowiada o dalszych losach Geralta, który próbuje odnaleźć swoją podopieczną. Ciri wciąż jest celem dla wielu przeciwników, a jej losy splatają się z wydarzeniami politycznymi, które mogą zmienić oblicze świata. "Wieża Jaskółki" (1997): W kolejnym tomie losy Geralta, Ciri i Yennefer coraz bardziej się zacieśniają. Geralt, próbując ochronić dziewczynkę przed jej prześladowcami, wkracza w kolejny wir konfliktów między różnymi frakcjami. Wszystko zmierza ku epickiemu starciu i rozwiązaniu wielu wątków fabularnych. "Pani Jeziora" (1999): Ostatni tom sagi jest kulminacyjnym punktem całej opowieści. Geralt wraz z towarzyszami wyrusza w ostatnią podróż, próbując odnaleźć Ciri i ocalić ją przed siłami zła. W międzyczasie wiele tajemnic zostaje odkrytych, a losy głównych bohaterów zostają na zawsze odmienione. Epickie starcie, które ma miejsce w "Pani Jeziora", determinuje losy całego świata stworzonego przez Sapkowskiego.

Opowiadania o Wiedźminie: "Miecz przeznaczenia" i "Ostatnie życzenie"

Książki z opowiadaniami – "Ostatnie życzenie" oraz "Miecz przeznaczenia" – stanowią niezwykle istotny element sagi o Wiedźminie, wprowadzając czytelnika w świat tego niezwykłego bohatera i jego przygód.

"Ostatnie życzenie" to zbiór opowiadań, które stanowią swoisty prolog do dalszych wydarzeń przedstawionych w kolejnych tomach Sagi. W tych krótkich historiach poznajemy Geralta z Rivii, śledząc jego starcia z potworami, moralne dylematy oraz relacje z innymi postaciami. Każde opowiadanie w tym zbiorze to osobna przygoda, która rzuca światło na różne aspekty życia wiedźmina, a także na polityczne i społeczne tło nadchodzących w kolejnych tomach wydarzeń.

"Miecz przeznaczenia" kontynuuje przygody Geralta, prezentując kolejne krótkie opowieści. To w tym zbiorze pojawiają się m.in. wydarzenia, które mają wpływ na losy głównego bohatera oraz innych postaci, z którymi zetknie się w Sadze. "Miecz przeznaczenia" rozwija wątki zapoczątkowane w "Ostatnim życzeniu", poszerzając świat i pogłębiając zrozumienie bohaterów oraz ich motywacji.

"Sezon burz", czyli najnowszy tom przygód Geralta

"Sezon burz" to osobliwa książka. Choć wydana po głównej serii, opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce wcześniej w życiu Geralta z Rivii, wzbogacając nasze zrozumienie postaci oraz tła, z którego się wywodzi.

W "Sezonie burz" Geralt zostaje uwikłany w intrygi i konflikty, które mają miejsce w królestwie Kerack. Fabuła obraca się wokół złożonej sytuacji politycznej, walki o władzę oraz tajemniczych zjawisk, które zaczynają występować w krainie. W tej opowieści widzimy Geralta jako niezależnego łowcę potworów, który stara się zachować neutralność wobec walczących ze sobą frakcji, choć nie zawsze udaje mu się uniknąć wplątania w konflikty.

Nowa książka o Wiedźminie

Nowa książka o Wiedźminie, nad którą obecnie pracuje Andrzej Sapkowski, budzi ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie. Autor zapowiedział powstanie kolejnej części przygód Geralta już w lutym 2023 roku podczas Międzynarodowej Wystawy Książek w Tajpej, jednak szczegóły na temat fabuły pozostawały tajemnicą. Dopiero podczas spotkania online z czytelnikami z Ukrainy w sierpniu tego samego roku Sapkowski ujawnił więcej informacji na temat swojego najnowszego dzieła.

Autor potwierdził, że nowa książka będzie nadal związana z wiedźmińskim uniwersum, co oznacza, że czytelnicy mogą spodziewać się powrotu do znanych już postaci. Sapkowski nie ujawnił jednak, czy nowy tom będzie kontynuacją wydarzeń znanych z poprzednich części, czy też może kolejnym prequelem, wprowadzającym nas w zupełnie nowe historie.

Znamy również przybliżoną datę premiery nowego "Wiedźmina". W języku polskim tytuł ma się ukazać pod koniec 2024 roku. Międzynarodowa premiera ksiązki ma się odbyć w pierwszych miesiącach 2025 roku. Oczekiwanie zbiegnie się w czasie z premierą kolejnego sezonu serialu "Wiedźmin" na platformie Netflix. Pomimo wcześniejszych problemów ze strajkiem scenarzystów i aktorów, prace zostały wznowione, a przewidywana data premiery kontynuacji serialu to okolice końca 2024 roku.