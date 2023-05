Wiedźmin 4 został oficjalnie zapowiedziany w 2022 roku

W marcu 2022 roku CD Projekt Red podzielił się informacją, na którą czekali wszyscy — nowa odsłona Wiedźmina oficjalnie powstaje. Redzi podkreślają, że była to pierwsza oficjalna zapowiedź nowej gry z serii Wiedźmin od wydania Wiedźmin 3: Dziki Gon w 2015 roku. Trzecia odsłona przygód Geralta zgarnęła łącznie ponad 250 tytułów gry roku i doczekała się dwóch fabularnych DLC o podtytułach Serca z Kamienia oraz Krew i Wino.

Wiemy również, że nie jest to jedyna gra z tego uniwersum — CD Projekt RED zapowiedziało, że pracuje nad kilkoma projektami osadzonymi w świecie opartym na książkach Andrzeja Sapkowskiego. Jednym z nich jest remake pierwszej odsłony, o czym więcej możecie przeczytać tutaj. Drugim jest Sirius, za który odpowiada bostońskie studio The Molasses Flood — nie jest wiadome, czym ta gra właściwie ma być, chociaż najwięcej doniesień sugerowało, że będzie to sieciowa gra w uniwersum Wiedźmina. Trzecią produkcją jest Wiedźmin 4, który ma rozpocząć nową trylogię.

Wiedźmin 4 będzie działać na nowym silniku — Unreal Engine 5. CD Projekt RED rozpoczyna współpracę z Epic Games

Wiedźmin 4, lub też Project Polaris, będzie opracowywany na nowym silniku. Polskie studio zapowiedziało, że przejdzie na Unreal Engine 5 w ramach wieloletniego partnerstwa strategicznego z Epic Games. Od czasu premiery Wiedźmina 2: Zabójcy Królów w 2011 roku, CD Projekt Red używał wyłącznie własnego silnika REDengine do tworzenia swoich gier. Ta nowa współpraca z firmą Epic obejmuje nie tylko licencjonowanie, ale także rozwój techniczny Unreal Engine 5 oraz potencjalne przyszłe wersje Unreal Engine w szczególnych przypadkach. Deweloperzy z CD Projekt Red będą współpracować z deweloperami z Epic Games, a głównym celem będzie pomoc w dostosowaniu silnika do gier z otwartym światem — i pierwszą taką grą będzie właśnie nowy Wiedźmin.

Źródło: CD Projekt Red

Jak firmy podchodzą do tej współpracy?

W oficjalnym ogłoszeniu CD Projekt Red możemy znaleźć wypowiedź Pawła Zawodnego, dyrektora ds. technologii:

Jednym z kluczowych filarów RED 2.0 — transformacji, którą obecnie przechodzi studio — jest większy nacisk na technologię i właśnie to działanie leży u podstaw naszej współpracy z Epic Games. Naszym celem nie było po prostu pozyskanie licencji na silnik; razem z naszymi partnerami widzimy tę współpracę jako pierwszy krok w długiej i owocnej współpracy. W przypadku wcześniejszych gier studia, rozwój i przygotowanie REDengine pod dany tytuł wymagało znacznych zasobów i nakładu pracy. Dlatego niezwykle ważne było dla nas, aby w przypadku kolejnej gry CD PROJEKT RED wyznaczyć kierunek technologiczny tak szybko, jak to możliwe. Współpraca, którą nawiązaliśmy podniesie efektywność w procesie produkcji, a także jej przewidywalność. Jednocześnie dzięki niej otrzymamy dostęp do narzędzi do tworzenia gier z najwyżej półki. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć jakie niesamowite przygody uda nam się stworzyć w Unreal Engine 5!

Źródło: CD Projekt Red

Swoje stanowisko zajął także Tim Sweeney, założyciel i dyrektor generalny Epic Games:

Przy tworzeniu Unreal Engine 5 jednym z naszych celów było umożliwienie zespołom deweloperskim tworzenia dynamicznych otwartych światów łączących niespotykaną dotychczas skalę i jakość oprawy graficznej. Cieszymy się, że możemy współpracować z CD PROJEKT RED i wspólnie przesuwać granice tego, co możliwe jest w dziedzinach rozgrywki i opowiadania historii w grach. Wierzymy, że na naszych działaniach skorzysta na przestrzeni kolejnych lat cała społeczność twórców gier.

Prace nad Wiedźminem 4 już trwają! Kiedy gra będzie miała swoją premierę?

CD Projekt jakiś czas temu ogłosiło, że rozpoczęło research dotyczący nowego projektu w zeszłym roku, a preprodukcja rozpoczęła się w pierwszym kwartale 2022. To jest szczególnie istotna kwestia i jeden z najważniejszych kroków podczas tworzenia gry — w żadnym wypadku jednak nie oznacza, że możemy szybko spodziewać się premiery.

Źródło: CD Projekt Red

Data wydania nowego Wiedźmina nie została w żaden sposób zapowiedziana przez CDPR, lecz zdecydowanie nie ma sensu nastawiać się na premierę w ciągu najbliższych miesięcy. W tej chwili w stworzenie Wiedźmina 4 zaangażowanych jest ponad 100 programistów, a studio jest „naprawdę zadowolone” z projektu.

Czy Geralt powróci w Wiedźminie 4? Kto będzie głównym bohaterem?

CD Projekt RED do tej pory nie ogłosiło, kto będzie głównym bohaterem Wiedźmina 4. Niemal pewne jednak jest to, że Geralt odejdzie na emeryturę — co sugeruje chociażby grafika promująca „rozpoczęcie nowej sagi” w wiedźmińskim świecie, gdzie medalion wiedźmiński jest inny od tego kojarzonego z Geraltem.

Dotychczasowe plotki sugerują dwa rozwiązania — albo główną bohaterką będzie uwielbiana przez fanów Ciri (zresztą na takie rozwiązanie liczy mnóstwo osób) lub będzie to RPG z kreatorem postaci, gdzie sam stworzy własnego bohatera, który podbije wiedźmiński świat.