To nie koniec Cyberpunk 2077. Twórcy hitu z niespodzianką dla graczy

Gra Cyberpunk 2077 na rynku zadebiutowała w 2020 r. i nie miała łatwego początku. Niespełnione obietnice, fatalna optymalizacja na poprzedniej generacji konsol, masa błędów i niedociągnięć. Choć produkcja CD Projekt RED sprzedała się świetne, dopiero teraz, 4 lata później, jest kompletna wraz z jedynym dodatkiem fabularnym "Widmo wolności" rozszerzającym przygodę w Night City o nowe lokacje, bohaterów, misje i bronie. Masa poprawek, aktualizacji, wprowadzania usprawnień i nowych rozwiązań. I choć gracze nie mają co liczyć na dalsze dodatki, "Cedep" nie zapomina o Cyberpunk 2077. Studio potwierdziło właśnie prace nad planszówką, która opowie przygody V na nowo.

Cyberpunk 2077 – Gra planszowa oficjalnie! Znamy pierwsze szczegóły

Jakkolwiek to oklepany frazes… to tak, marzenia się spełniają. O stworzeniu tej gry marzyliśmy jeszcze przed premierą Cyberpunka 2077 w 2020 roku. Wiele osób z naszej ekipy poznało już Night City w czasach szkolnych... te beztroskie chwile grania w erpega Cyberpunk 2020. Wybaczcie, zrobiło się nieco nostalgicznie. Za to przynajmniej możecie sobie wyobrazić, jak bardzo jesteśmy dzisiaj podekscytowani, kiedy w końcu możemy zacytować słynną kwestię "Pobudka, Samuraju! Czas puścić to miasto z dymem!”. Wraz z CD PROJEKT RED podjęliśmy wyzwanie, aby przełożyć przeżywane emocje z gry wideo na niezapomniane doświadczenie przy stole z przyjaciółmi i rodziną. Pracowaliśmy nad tym od dłuższego czasu, a teraz przyszedł ten moment, abyś stał się częścią tej szalonej i legendarnej przygody!

– mówią twórcy z wydawnictwa Go On Board, którzy zajmują się przeniesieniem Cyberpunk 2077 do świata planszówek. Autorem Cyberpunk 2077 – Gra planszowa jest Łukasz Woźniak, który na swoim koncie ma wiele gier planszowych. Twórcy obiecują, że przygody w Night City w tej wersji będą równie ekscytujące, co te, znane z gry wideo.

Choć większych szczegółów na temat projektu nie znamy, twórcy już podgrzewają atmosferę i kuszą potencjalnych wspierających bonusami. To wyjątkowa figurka V z Modliszkowymi Ostrzami, którą będzie można otrzymać za darmo, gdy zaobserwujecie zbiórkę już teraz, a gdy zostanie ona w pełni uruchomiona, wesprzecie przynajmniej standardowy zestawu. Szczegóły znajdują się na stronie projektu.

Planszówki na podstawie gier CD Projekt to prawdziwy hit. Będzie ich więcej

Można podejrzewać, że planszowy Cyberpunk 2077 spotka się z podobnym zainteresowaniem, co poprzedni, wspólny projekt CDP i Go On Board, którym była planszówka z uniwersum Wiedźmina. Gra Wiedźmin: Stary Świat zapowiedziana została w 2021 r., a za przeniesienie przygód Geralta na stoły odpowiadała ekipa, mająca na swoim koncie kilka planszówek, w tym takie tytuły jak "Tytani", "Valhalla", "Słowny Ninja" oraz "Mini Cywilizacja". Autorem wiedźmińskiej planszówki jest Łukasz Woźniak — twórca "Valhalla", "Tytani" i jeden ze współzałożycieli wydawnictwa. Podobnie jak Cyberpunk 2077 r. wiedźmińska planszówka finansowana była za pośrednictwem portali crowdfundingowych.

Mimo, że gry z serii Wiedźmin przyniosły CD Projekt RED ogromne pieniądze, twórcy tłumaczyli, że dzięki uruchomieniu zbiórek społecznościowych gracze będą mieli wpływ na zawartość oraz historie, jakie pojawią się w grze Wiedźmin: Stary Świat. I widać miało to sens – na samej platformie zagramw.to projekt zebrał prawie 7 mln złotych, a na Kickstarterze prawie 7 mln euro! Sama gra została wydana została w zeszłym roku i doczekała się nawet kilku rozszerzeń

Obecnie trwa też zbiórka pieniędzy na nową karciankę z uniwersum Wiedźmina – Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia. To gra karciana dla 1-5 graczy, w której gracz staje się jedną z postaci biorących udział w najbardziej kultowych historiach z uniwersum Wiedźmina. Na tem moment w ramach serwisu gamefound udało się zebrać prawie 30 mln złotych. Twórcy zakładali, że do pełnego sfinansowania potrzebują niecałych 300 tys. zł. Cel ten udało się osiągnąć w niecałe 5 minut. Czy planszowy Cyberpunk 2077 spotka się z podobnym zainteresowaniem? Przekonamy się latem, gdyż to na wakacje ma w pełni ruszyć kampania crowdfundingowa,