WhatsApp pozwoli na korzystanie z komunikatora na kilku urządzeniach

WhatsApp przez lata był postrzegany wyłącznie jako komunikator na smartfona - i tylko na jednym smartfonie działał. Można było zapomnieć o łatwym przenoszeniu wiadomości z urządzenia na urządzenie czy prowadzeniu rozmów z tego samego numeru jeśli posiadacie więcej niż jeden smartfon. W ostatnim czasie jest dużo prościej. Twórcy wreszcie dostrzegli, że użytkownicy korzystają z wielu sprzętów w ciągu dnia i chcą mieć pod ręką dostęp do rozmów ze znajomymi, przyjaciółmi i rodziną. Bez konieczności sięgania po ten jeden, konkretny, telefon, na którym WhatsApp działa.

W lipcu pisaliśmy, że po latach prósb użytkowników, do WhatsAppa zawita w końcu funkcja umożliwiająca przeniesienie historii rozmów między dwoma systemami: Android i iOS. I choć oficjalnie do komunikatora zawitała ona we wrześniu, chyba nie do końca jest tym, czego oczekiwali użytkownicy. Na ten moment działa między iPhonem, a smartfonami od Samsunga i to tylko w jedną stronę: z iOS na Androida. By pomyślnie przenieść rozmowy, oba telefony trzeba połączyć kablem USB-C do Lightning, co pozwala na wgranie kopii zapasowej rozmów i multimediów przeniesionych z iPhone'a.

W zeszłym miesiącu pisaliśmy jak włączyć szyfrowanie kopii zapasowej w WhatsApp. Użytkownicy aplikacji mobilnej na Androidzie i iOS już teraz otrzymują dodatkowe narzędzia zabezpieczające przechowywane kopie zapasowe w chmurze. Z wykorzystaniem pełnego szyfrowania End-to-End. Zarówno przy wyborze kopii zapasowej wysyłanej do Google Drive, jak i Chmury iCloud.

WhatsApp na wielu urządzeniach, bez konieczności połączenia telefonu z internetem

Jeśli korzystacie z WhatsAppa na komputerze, to pewnie wiecie, że do działania wymaga on dostępu do telefonu z komunikatorem. A ten musi być podłączony do internetu, bo stanowi bramkę, przez którą wiadomości pisane na klawiaturze komputera z Windows czy macOS są wysyłane i odbierane. To zmienia się wraz z najnowszą aktualizacją. W aplikacji pojawiła się funkcja "wiele urządzeń". Co prawda w chwili obecnej znajduje się w fazie testów beta, ale każdy zainteresowany może z niej skorzystać. Pozwala ona na używanie maksymalnie czterech, tak zwanych urządzeń pomocniczych, bez konieczności utrzymywania połączenia z siecią w telefonie.

Ułatwi to z pewnością korzystanie z WhatsAppa na komputerze, choć część dotychczasowych obostrzeń zostaje. Mowa tu przede wszystkim o braku możliwości założenia konta poza smartfonem. By móc korzystać z wielu urządzeń, przynajmniej raz na 14 dni smartfon musi nawiązać kontakt z internetem. Jeśli po dwóch tygodniach telefon nie będzie używany, podłączone urządzenia zostaną odłączone. Program "Beta na wiele urządzeń" jest aktualnie dostępny dla osób korzystających z najnowszych wersji aplikacji WhatsApp lub WhatsApp Business na Androidzie lub iPhonie.

Warto jest jednak mieć na uwadze, że po włączeniu "wielu urządzeń" nie wszystkie funkcje będą działały na komputerze: