WhatsApp od dłuższego czasu ma same problemy. Kontrowersje związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych na temat użytkowników i ich rozmów odbiły się szerokim echem na całym świecie. Przekazywanie danych Facebookowi nie spodobało się wielu, którzy zrezygnowali z dotychczasowego komunikatora i zaczęli korzystać z oferty konkurencji. Dotychczasowi użytkownicy przeszli do Signal lub Telegram. Mimo szerokiej kampanii informacyjnej i wycofaniu się rakiem z nowej polityki prywatności, o dotychczasowych poczynaniach WhatsApp świat nie zapomniał.

225 mln euro kary dla WhatsApp. RODO uderza w komunikator

Pamięta o tym m.in. Irlandzka Komisja ds. Ochrony Danych (DPC), która poinformowała wczoraj o nałożeniu na WhatsApp kary finansowej w wysokości 224 mln euro za naruszenie RODO. Śledztwo, które dotyczyło m.in. mechanizmów zbierania, przetwarzania i przekazywania danych użytkowników komunikatora do Facebooka, wykazało, że firmy nie respektowały obowiązujących w Unii Europejskich przepisów. DPC w swoim uzasadnieniu mówi m.in. o szkodliwości działań podejmowanych przez WhatsApp i Facebook, które uderzają w podstawowe zasady bezpieczeństwa danych. Firma nie zgadza się z decyzją organu mówiąc o nieproporcjonalnym wymiarze kary. Przedstawiciele WhatsApp już zapowiadają odwołanie.

Jak przenieść dane WhatsApp z iPhone'a na telefon Samsung?

Jednocześnie w komunikatorze pojawiła się długo wyczekiwana funkcja. WhatsApp wprowadza możliwość przenoszenia historii z aplikacji na iOS do Androida. Transfer wiadomości tekstowych, głosowych, zdjęć i filmów odbywa się bez konieczności przesyłania danych na serwery firmy. Operacja przeprowadzana jest lokalnie z wykorzystaniem kabla. O nowej funkcji pisaliśmy w lipcu tego roku. Teraz znamy na ten temat więcej szczegółów. W pierwszej kolejności z transferu między iOS a Androidem skorzystają posiadacze smartfonów Samsunga z Androidem 10 lub nowszym.

Do przeniesienia danych z iPhone'a do kompatybilnego smartfona Samsunga wymagany jest kabel USB-C do Lightning oraz zainstalowana na Androidzie aplikacja Samsung SmartSwitch. Oba telefony muszą zostać połączone kablem. W aplikacji Samsung SmartSwitch pojawi się kod QR, który należy zeskanować iPhonem. W aplikacji WhatsApp, po zalogowaniu tym samym numerem telefonu, dostępna będzie opcja "importuj". Pozwala ona na wgranie kopii zapasowej rozmów i multimediów przeniesionych z iPhone'a.

Dane zaimportowane z iPhone'a nie będą z niego usunięte tak długo, jak komunikator jest zainstalowany. WhatsApp zapowiada także, że w przyszłości będzie można przenosić dane między iPhonem a innymi smartfonami z Androidem. Kiedy? Nie wiadomo. Firma dostrzega jednak konieczność udostępnienia tego rozwiązania i nad nim pracuje. Więcej o procesie przenoszenia danych z iOS do Androida przeczytacie na oficjalnych stronach WhatsApp.