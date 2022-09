WhatsApp doczekał się rewolucji. Wystarczy link by wdzwonić się w rozmowę do 32 osób

Jedno kliknięcie i dołączysz do rozmowy audio/wideo w której mogą wziąć udział nawet 32 godziny. Nowa funkcja trafia do pierwszych użytkowników WhatsAppa.

Ostatnie lata w wykonaniu WhatsAppa to przede wszystkim ściganie konkurencji i nadrabianie zaległości które nagromadziły się przez minione lata. Po tym jak w ubiegłym roku przy zmianie regulaminu ludzie zaczęli masowo odpływać z platformy, ekipa Zuckerberga zakasała rękawy i zadbała o to, by komunikator doczekał się rewolucyjnych (na jego standardy) zmian. Ogromna popularność rozmów głosowych zachęciła programistów do ich ulepszenia, są też reakcje z emoji, opcja przeniesienia na konkurencyjny system mobilny bez utraty danych, a ostatnie tygodni to przede wszystkim sporo nowych opcji związanych z prywatnością. Teraz firma wprowadza linki prowadzące bezpośrednio do połączeń, które od tego tygodnia trafiają do whatsappowiczów.

Call Link — rozmowy grupowe na WhatsAppie jeszcze nigdy nie były takie proste

Wystarczyć ma jedno kliknięcie w odnośnik, by móc dołączyć do szyfrowanego połączenia głosowego, w którym wziąć udział może nawet 32 użytkowników — ogłosił na swoim profilu założyciel Facebooka. Aby skorzystać z nowości, niezbędna będzie instalacja najnowszej wersji aplikacji — i ma ona wspierać zarówno rozmowy głosowe jak i wideo. Jeżeli nowości WhatsAppa przywodzą wam na myśl rozwiązane z Zooma czy Google Meet — to... wiedzcie, że nie jesteście jedyni. Biorąc jednak pod uwagę popularność komunikatora — nie mam najmniejszych wątpliwości, że forma ta będzie cieszyła się ogromną popularnością.

Pierwsi użytkownicy mają otrzymywać dostęp do nowej funkcji już teraz — ale wdrażanie jej u każdego może potrwać nawet kilkanaście najbliższych dni. Na tę chwilę nie wiemy też nic o ograniczeniach związanych z jakością czy czasem trwania rozmów, ale biorąc pod uwagę plany związane z wprowadzeniem płatnego WhatsAppa, nie zdziwiłbym się gdyby w niedalekiej przyszłości uległo to zmianie.