WhatsApp postanowił znacznie ulepszyć wiadomości głosowe po tym, jak użytkownicy komunikatora wysyłali ich aż 7 miliardów dziennie. Nowe funkcje są powoli wprowadzane, a do paru dni mają być już dostępne dla wszystkich użytkowników.

Komunikator należący do Mety doczeka się wielu uprawnień w kwestii popularnych głosówek - chociaż wszystkie nowości nie będą dostępne w jednej chwili, to będą pojawiać się w aplikacji systematycznie. Udogodnienia z pewnością zadowolą ludzi, którzy korzystają z tego typu wiadomości - a jak pokazują statystyki, tych jest coraz więcej.

WhatsApp wprowadzi między innymi możliwość odsłuchiwania wiadomości poza danym czatem, co pozwoli na wykonywanie kilku czynności w jednej chwili - dzięki temu będziemy mogli odsłuchiwać wiadomości od jednej osoby, w tej samej chwili odpisując drugiej. Druga funkcja, która pojawi się w komunikatorze, to coś, czego potrzebuje zdecydowanie każda aplikacja tego typu. Możliwość pauzowania i wznowienia nagrywania wiadomości głosowej.

Wiadomości głosowe zostaną również wyposażone w zwizualizowaną grafikę fal, co pozwoli na łatwiejsze śledzenie wiadomości. Użytkownicy komunikatora doczekają się również tak zwanej “wersji roboczej”, dzięki czemu będziemy mogli przesłuchać treść wiadomości przed jej wysłaniem.

Aplikacja zapamięta także nasze odtwarzanie, dzięki czemu po powrocie do czatu, wiadomość będzie kontynuowana od miejsca, w którym przestaliśmy poprzednio ją odsłuchiwać. Wiadomości adresowane do nas będziemy mogli także odsłuchiwać w prędkości 1,5x lub 2x, co pozwoli nam zaoszczędzić czas.

Która funkcja zrobiła na Was największe wrażenie? Korzystacie często z głosowych wiadomości? Dajcie znać w komentarzach.

Stock Image from Depositphotos