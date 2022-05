Płatny WhatsApp coraz bliżej. Co warto wiedzieć o subskrypcji?

WhatsApp powoli szykuje się do uruchomienia płatnej subskrypcji w komunikatorze. Poznajemy pierwsze szczegóły na temat funkcji, które będą zarezerowane dla osób korzystających z planu Premium. Co to oznacza dla zwykłego użytkownika?

Na początku maja przypominaliśmy okoliczności przejęcia WhatsAppa przez Facebook, które nastąpiło w 2014. Jeden z ówczesnych dyrektorów odpowiadających za finanse komunikatora dziś żałuje, że "przyłożył rękę" do sprzedania go Markowi Zuckerbergowi. Neeraj Arora uważa, że gdy WhatsApp trafił do Facebooka, był to największy błąd, do którego się przyczynił. Miało być bez śledzenia, bez obaw o bezpieczeństwo i prywatność danych, bez pomysłów na wprowadzanie reklam i monetyzację kosztem użytkowników. Lata minęły, komunikator przeszedł daleką drogę, wiele kontrowersji, odpływ użytkowników, a wciąż jest jednym z najchętniej wybieranych sposobów komunikacji.

Jak informuje teraz serwis WABetaInfo, WhatsApp przygotowuje się do uruchomienia planu Premium. Ten powstaje z myślą o klientach biznesowych korzystających z komunikatora m.in. do komunikacji z klientami i partnerami. Serwis publikuje pierwsze zrzuty ekranu z informacjami oraz szczegółami dotyczącymi subskrypcji. Ta, na ten moment, pozwala na uzyskanie personalizowanych linków w domenie wa.me. Stanowią one łatwo rozpoznawalne i bezpieczne odnośniki kierujące do rozmowy na komunikatorze. Drugą, ważniejszą funkcją, jest możliwość "podpięcia" WhatsAppa do 10 innych urządzeń. Pozwoli to na dostęp do konta nie tylko na jednym komputerze i telefonie, ale także na innych sprzętach. Wygodnie będzie mogło z niego korzystać więcej osób. Urządzenia te będzie można nazywać, więc nie powinno być problemu z ich identyfikacją.

WhatsApp Premium coraz bliżej. Kto skorzysta z płatnej subskrybcji w komunikatorze?

Niestety, na chwilę obecną nie są znane dalsze szczegóły na temat WhatsApp Premium. Nie wiadomo więc, kiedy usługa wejdzie w życie, jaka będzie cena abonamentu i - co najważniejsze - czy w przyszłości pojawiają się dodatkowe funkcje. Wiemy natomiast, że abonament jest testowany w wersji beta WhatsApp Business dla systemów Android, iOS i komputerów stacjonarnych.

WhatsApp Premium, w pierwszej kolejności, trafi do użytkowników biznesowych. Komunikator, oprócz wspomnianych linków i większej liczby urządzeń, prawdopodobnie oferować będzie nieco więcej. Na ten moment nie wiadomo jednak czy płatna subskrypcja trafi też do indywidualnych kont. Nie da się wykluczyć, że jeśli większa liczba urządzeń, na których jednocześnie można korzystać z WhatsAppa, będzie uzależniona od płacenia miesięcznego abonamentu, spotka się to z dość ostrym odzewem. Może to doprowadzić do kolejnego odpływu użytkowników. Na tym z pewnością skorzysta konkurencja. Warto tu jednak przypomnieć, że również Telegram pracuje nad swoim planem Premium - ten pozwoli m.in. na odblokowanie dodatkowych reakcji na wiadomości i niedostępnych nigdzie indziej naklejek.

Zaznaczę też, że plan ten jest w całości opcjonalny. Jeśli konta biznesowe nie będą chciały korzystać z jego opcji, będą mogły bez problemu funkcjonować na bezpłatnym koncie. Nie będą jednak mieli możliwości uruchomienia komunikatora na większej liczbie urządzeń i nie uzyskają personalizowanego linku w domenie wa.me ułatwiającego komunikację z potencjalnymi klientami.