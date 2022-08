WhatsApp poinformował dziś o wprowadzeniu dodatkowych narzędzi zwiększających prywatność i bezpieczeństwo w czasie korzystania z komunikatora. Choć nie są to duże nowości - warto z nich skorzystać. Pierwsza z nich to funkcja, o której pisaliśmy w zeszłym miesiącu. WhatsApp pozwala teraz na ukrywanie swojej obecności na komunikatorze. Już nie tylko można zmienić ustawienia "ostatnio widziany", ale można całkowicie ukryć swój obecny status online. Zmieni się także sposób wychodzenia z grup. Do tej pory przy opuszczaniu tego typu kanałów wszyscy użytkownicy byli informowani, że konkretna osoba z niego wyszła - teraz nikt się o tym nie dowie poza administratorami. Komunikator zablokuje również możliwość wykonywania zrzutów ekranów multimediów wysłanych jako wiadomości jednorazowego wyświetlenia.

WhatsApp. Nowości w nowej wersji komunikatora

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp zyskuje także rozszerzone możliwości kasowania wysłanych wiadomości, by nie były one widoczne u rozmówców. Coś, co np. w Telegramie jest dostępne od dawna, w WhatsApp pojawia się dopiero teraz.

Funkcja usuwania wiadomości u wszystkich pozwala usunąć konkretne wiadomości wysłane do czatu indywidualnego lub grupowego. Ta funkcja przydaje się, gdy wyślesz wiadomość do nieodpowiedniego czatu lub gdy wiadomość zawiera błąd.

Co ciekawe, w oficjalnych kanałach komunikacyjnych WhatsApp podaje, że na skasowanie wiadomości mamy nieco ponad 2 dni (w porównaniu z godziną, jak było to dostępne dotychczas. Natomiast na polskich stronach pomocy technicznej napisane jest, że można usunąć wiadomość u wszystkich do tygodnia po jej wysłaniu - nie jestem w stanie jednak tego zweryfikować, gdyż już od dawna nie korzystam z tego komunikatora. Warto jednak sprawdzić to u siebie.

Należy też mieć na uwadze kilka, dość istotnych, kwestii:

Aby wiadomości zostały pomyślnie usunięte u wszystkich, obie strony muszą korzystać z najnowszej wersji WhatsApp

Odbiorcy korzystający z WhatsApp dla systemu iOS wciąż mogą wyświetlać przesłane multimedia zapisane w Zdjęciach, nawet jeśli wiadomość została usunięta z czatu

Odbiorcy mogą zobaczyć wiadomość, zanim zostanie usunięta lub nie udało jej się usunąć

Komunikator nie wysyła powiadomień, jeśli usunięcie u wszystkich się nie powiedzie

WhatsApp. Prywatność i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Zmiany w WhatsAppie są powiązane z kampanią, jaką twórcy uruchamiają w pierwszej kolejności w Wielkiej Brytanii i Indiach. Ma ona za zadanie przywrócić zaufanie do komunikatora, które zostało mocno nadszarpnięte prawie półtora roku temu, gdy poinformowano, że wszystkie dane użytkowników zostaną przekazane Facebookowi (obecnie Meta) - firmie, która jest właścicielem WhatsAppa. Ostatecznie do zmian w regulaminie nie doszło, jednak spora część dotychczasowych osób korzystających z aplikacji zwyczajnie z niej zrezygnowało usuwając swoje konta i przenosząc się na komunikatory konkurencji. Ta sytuacja wiele nauczyła włodarzy WhatsAppa, którzy całkowicie zmienili strategię.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy trwają próby walki o użytkownika. I choć WhatsApp nadal jest jednym z najczęściej wybieranych komunikatorów na świecie, jego reputacja mocno ucierpiała. Nie dziwi więc fakt, że firma za wszelką cenę stara się walczyć i robi to poprzez wprowadzanie dodatkowych narzędzi, które jeszcze bardziej wpływają na zwiększone bezpieczeństwo i prywatność przy prowadzeniu rozmów. Czy to wystarczy do odbudowania zaufania? Czas pokaże.