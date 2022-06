WhatsApp wreszcie pozwoli przenieść dane z Androida na iOS

WhatsApp już od jakiegoś czasu oferuje przenoszenie chatów ze smartfonów z iOS na telefony z Androidem, lecz w drugą stronę nie było to możliwe. Całe szczęście Meta wreszcie postanowiła zmienić tę kwestię, pomagając osobom, które zamieniają telefon z systemem od Google na iPhone’a.

Jak potwierdził Mark Zuckerberg na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, użytkownicy wkrótce będą mogli przesyłać całą historię czatów, wideo i wiadomości głosowych między istniejącym telefonem z Androidem a urządzeniem z iOS. Niestety, jak można przeczytać na oficjalnej stronie z pomocą techniczną, nie będzie można przenosić historii połączeń ani wyświetlanych nazw między urządzeniami Android a iOS.

To zdecydowanie coś, co było WhatsAppowi potrzebne. Dzięki tej jednej funkcji, aplikacja do przesyłania wiadomości stała się o wiele bardziej użyteczna. CEO Mety potwierdził także, że szyfrowanie end-to-end istnieje nawet po migracji treści z jednego urządzenia na drugie, lecz istnieją pewne ograniczenia.

Jak przenieść dane? Procedura jest naprawdę prosta

Jak przenieść wszystkie informacje między dwoma platformami? Przede wszystkim konieczne będzie użycie specjalnej aplikacji na telefonie z Androidem - kiedy pobierzemy ją ze sklepu Google, reszta zrobi się sama. Należy jednak pamiętać, że nasze urządzenia muszą działać co najmniej w systemie Android 5.0 Lollipop lub iOS 15.5, a aplikacja WhatsApp dla Androida musi być w wersji 2.22.7.74, kiedy na urządzeniach z iOS niezbędna będzie wersja 2.22.10.70 lub nowsza. Warunkiem, który może odstraszyć część ludzi jest fakt, że iPhone musi być nowy lub zresetowany do ustawień fabrycznych. Ponadto oczywiście powinien znajdować się w tej samej sieci Wi-Fi, co telefon z Androidem - w innym wypadku aplikacja odmówi sparowania.

W ogłoszeniu Zuckerberga nie ma informacji, kiedy możliwość zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom, lecz z pewnością jest to kwestia naprawdę niedługiego czasu. Co sądzicie o nowej funkcji komunikatora należącego do Mety?

Źródło: Facebook (Mark Zuckerberg)

Stock Image from Depositphotos