WhatsApp po latach doczekał się pełnoprawnej aplikacji na komputery

Kto korzysta z komunikatora WhatsApp na innym urządzeniu niż smartfon, ten doskonale wie, że doświadczenie to dalekie jest od ideału. Twórcy platformy od lat mają w poważaniu użytkowników i zamiast sprawy ułatwiać, to je utrudniają. Tam nawet takie rzeczy jak wsparcie wielu urządzeń jednocześnie z tym samym kontem są nowością — dopiero kilka tygodni temu zakończone zostały testy i opcja ta udostępniona jest wszystkim użytkownikom. Nareszcie można zalogować się na czterech urządzeniach jednocześnie bez kombinacji i łączenia ze sobą sprzętów za pośrednictwem kodów QR. Ale właśnie bezpośrednio z tą zmianą powiązana jest dedykowana komputerom aplikacja, która podziała w sposób jakiego whatsappowicze dotychczas nie mieli, bo forma komunikatora najzwyczajniej na nią nie pozwalała.

WhatsApp na PC jako osobna aplikacja już dostępny

Dotychczas aplikacje na komputer niewiele różniły się od wersji przeglądarkowej komunikatora. W obu przypadkach niezbędne było połączenie ze smartfonem gdzie mieliśmy skonfigurowane nasze konto — co automatycznie było dlań ograniczające. Ale po latach nareszcie doczekaliśmy się pełnoprawnej aplikacji, która dzięki wspariu komunikatora na kilku urządzeniach jednocześnie działa natywnie na komputerze.

Użytkownicy WhatsApp Desktop korzystali z naszej webowej aplikacji desktopowej (WhatsApp Desktop) lub naszej aplikacji w wersji przeglądarkowej (WhatsApp Web). Ponieważ zawsze staramy się poprawić doświadczenie WhatsApp dla naszych użytkowników, opracowujemy aplikacje natywne dla systemów operacyjnych Windows i Mac. Zalety aplikacji natywnej:

Zwiększona niezawodność i szybkość działania

Zaprojektowane i zoptymalizowane dla Twojego desktopowego systemu operacyjnego

Kontynuuj otrzymywanie powiadomień i wiadomości nawet wtedy, gdy Twój telefon jest w trybie offline

— czytamy na oficjalnej stronie pomocy. Wersja dla komputerów z systemem Microsoft Windows jest już dostępna do pobrania w sklepie Microsoftu. Niestety, użytkownicy chcący skorzystać z osobnej aplikacji WhatsApp na komputerach Apple, muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Wersja ta wciąż jest w przygotowaniu — i prawdopodobnie trafi do nas w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni, ale żadne konkretne terminy jeszcze nie padły.

Lepiej późno, niż później

Bez wątpienia to wydanie aplikacji którego komunikator potrzebował. Wierzę że patrząc na statystyki twórcy doskonale wiedzieli jak rozkłada się użytkowanie ich komunikatora, dlatego nie było im zby spieszno do stworzenia desktopowej aplikacji. Ale kiedy konkurencja wyprzedziła WhatsApp o kilka długości, ekipa odpowiedzialna za rozwój platformy zakasała rękawy i nadrabia zaległości raz po razie. Mam wrażenie że w historii komunikatora jeszcze nigdy nie widzieliśmy tylu zmian następujących raz po razie, nowość goni nowość — i kto wie. Może za kilka lat faktycznie uda im się być najciekawszym komunikatorem na rynku. Póki co jednak — wciąż muszą co nieco nadrobić. Następny krok: aplikacja na MacOS.