Reakcje na wiadomości to jedna z tych nowości, które w komunikatorach pojawiły się stosunkowo niedawno. Do WhatsApp zawitały dwa miesiące temu. Emoji 👍❤️😂😮😢🙏 nie są może specjalnie atrakcyjne, ale i tak urozmaicają rozmowę. Jak się okazuje, twórcy nie zamierzają poprzestać na tym zestawie "ozdobników". Jak podaje serwis WABetaInfo, najnowsza wersja beta komunikatora na Androida i iOS pozwala na wysłanie reakcji z dowolnym emoji. W oknie wyboru reakcji pojawia się dodatkowa ikona +, która rozwija pasek wyszukiwania emotikon i umożliwia wybranie dowolnej z nich. Choć na ten moment nie wiadomo kiedy użytkownicy stabilnej wersji komunikatora otrzymają możliwość wysyłania reakcji z jakimkolwiek emoji, widać, że WhatsApp w tym przypadku sięgnęło po rozwiązanie ostateczne i w odróżnieniu np. od Telegrama, nie będzie pobierało za to dodatkowych opłat.

Jednak najciekawszą nowością, nad którą pracuje ekipa z WhatsAppa jest możliwość ukrywania swojej aktywności w czasie korzystania z komunikatora. Nowa sekcja prywatności pozwoli w niedługim czasie ustawić, kto i kiedy będzie mógł widzieć, że jesteśmy online, lub byliśmy dostępni na WhatsApp. To jedna z najbardziej pożądanych funkcji, o którą użytkownicy prosili od dawna. Jednak do tej pory twórcy nie byli specjalnie skłonni do jej udostępnienia. To zmieni się w niedługim czasie. Choć sekcja ta wciąż nie jest w pełni dostępna, WABetaInfo miało szansę się jej przyjrzeć.

Funkcja pozwoli nie tylko wskazać osoby, które będą mogły zobaczyć kiedy byliśmy online, ale również da możliwość całkowitego ukrycia naszej aktywności w komunikatorze. Podzielona na dwie sekcje umożliwia zarządzanie statusem "ostatnio widziany" oraz "dostępny online". Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że decydując się na ukrycie aktywności, my sami nie będziemy mogli sprawdzić, kto był ostatnio dostępny i kiedy korzystał z komunikatora. Na chwilę obecną nie wiadomo jednak kiedy nowe narzędzia prywatności udostępnione użytkownikom. Warto jednak śledzić informacje i na bieżąco aktualizować WhatsAppa.

WhatsApp goni konkurencję. Nowych funkcji w komunikatorze przybywa

Wydawać by się mogło, że tak podstawowe funkcje w komunikatorze, jak możliwość ukrycia swojej ostatniej aktywności to rzecz oczywista. Nie da się jednak ukryć, że WhatsApp w kwestii dodatkowych funkcji ma jeszcze sporo do nadrobienia. Wystarczy zajrzeć do konkurencji - w szczególności na Telegram, by przekonać się, w którym kierunku idą twórcy tego typu aplikacji. Telegram to wciąż mój ulubiony sposób komunikacji ze znajomymi i przyjaciółmi. I choć w ostatnim czasie nie brakuje kontrowersji związanych z bezpieczeństwem naszych danych - twórcy mieli przekazywać informacje o użytkownikach niemieckiej policji - to wciąż jest to najwygodniejsze narzędzie, które pozwala mi na dużo więcej niż konkurencja. Nie można też zapomnieć o Telegram Premium. To subskrypcja oddająca w ręce użytkowników jeszcze więcej możliwości. I choć nie zdecydowałem się na płacenie za dodatkowe funkcje, podejrzewam, że jest spora grupa ludzi, która chętnie będzie to robiła.