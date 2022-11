Kto by się spodziewał. Pomysły Elona Muska tak złe, że zdecydowano się je wstrzymać

Zakup Twittera przez Elona Muska to jedna z najbardziej szalonych transakcji w świecie technologii, jakie obserwowaliśmy w ostatnich latach. O ile wielu z nas wydawało się, że to co dzieje się przed wielkim przejęciem to już apogeum absurdu - to jednak życie miało w temacie lepszy scenariusz. I okazało się, że zamieszanie po oficjalnym przejęciu się nie kończy - a wręcz przeciwnie. Wciąż nabiera tempa. Ekscentryczny miliarder zwolnił na dzień dobry wszystkie najważniejsze osoby w firmie. Na tym jednak jeszcze nie koniec, bo fala zwolnień była na tyle ogromna, że... zorientowano się nareszcie, że trochę za bardzo popłynęli. I poproszono zwolnionych przed kilkoma dniami pracowników o powrót.

Najwięcej kontrowersji z perspektywy zwykłych zjadaczy chleba dzieje się wokół weryfikacji kont. Po pierwszej fali plotek sugerującej że zdobycie znaczka weryfikacyjnego będzie wiązało się z kosztem opłaty abonamentu Twitter Blue, którego cena podskoczy do 20 dolarów miesięcznie — nowy właściciel portalu zabrał oficjalnie głos w sprawie. Choć potwierdziło się to, że weryfikacja będzie płatna - to na całe szczęście, nie będzie aż tak kosztowna - i przyjdzie za nią zapłacić osiem dolarów miesięcznie. Jako dodatkowa warstwa absurdu: poza znaczkiem weryfikacyjnym, jest też "znaczek oficjalności". No ale zgodnie z oczekiwaniami: płatna weryfikcja przyniesie zalew fałszywch / parodiujących kont, który będzie nie do zatrzymania. I szybko przekonano się o tym, że przewidywania internautów się sprawdziły. Administracji serwisu nie pozostało więc nic innego, jak... wstrzymanie nowoudostępnionej opcji.

Nawet Elon Musk nie potrafi poradzić sobie z trollingiem

Po tym jak nowe opcje w abonamencie Twitter Blue trafiły do użytkowników, serwis zalały troll-konta podszywające się pod sławy i popularne marki. Jako że łamały one zasady ustalone przez włodarzy serwisu, administracja na potęgę zaczęła się za nimi uganiać i je blokować. Ale przy skali portalu, to jak zabawa w kotka i myszkę. A nikogo chyba specjalnie nie dziwi także fakt, że takie treści powstawały jak grzyby po deszczu - i w mig potrafiły doczekać się nawet tysięcy polubień oraz retweetów. Poza śmieszkami i czystym trollingiem, były też podszywające się pod samego Twittera. Właściciele konta udawali rozdawania za darmo dostępu do Twitter Blue posiadaczom kryptowalut/NFT. Niezbędna była tylko weryfikacja ich zasobów. O kłopoty było nietrudno, a wystarczyło kilka godzin by wpisy takie jak ten doczekały się kilkudziesięciu tysięcy podań dalej i tysięcy like'ów. Efekt? Setki dolarów zniknęły z kont naiwniaków.

Ale tak jak wspomniałem - takich kont były setki. Wśród nich m.in. "oficjalne" konto amerykańskiego oddziału Nintendo, które serwowało wąsatego hydraulika pokazującego czytelnikom środkowy palec, "oficjalne" konto Valve informujące o Ricochet: Neon Prime, nowej platformie do gier. Były też promocje na udawanych Prime'ach i śmieszki z Apple — a do tego "zweryfikowani" Elon Musk, LeBron James, Donald Trump i wiele innych sław. Ostatecznie jednak sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli - i portal wstrzymał nowoudostępnioną opcję.

No kto by się tego spodziewał. Podsumowując: podział na lepszych i lepsiejszych wciąż pozostał (znaczek oficjalności), zaś wyrównująca szansę niebieska odznaka okazała się nie być niczym więcej, niż narzędziem do trollingu. Nie ma to jak rozsądne zakupy i przemyślane wdrażanie zmian. Dobra robota!