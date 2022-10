Media społecznościowe to rzecz, którą w 2022 trudno ignorować. Z ich potęgą liczą się już wszyscy — dlatego największe sławy i influencerzy dbają o cały szereg zabezpieczeń. Dbają też o to, by było wiadomo z daleka, że to jest ich profil — a nie żaden fanowski czy kogoś, kto próbuje się pod nich podszywać licząc na szybki skok popularności. Dotychczas sam proces starania się o odznakę weryfikacji był dość żmudny, owszem, ale kiedy już się udało — był dostępny po wsze czasy. I nie kosztował zainteresowanych choćby złotówki. Ale po tym jak Elon Musk przejął Twittera nadchodzi fala zmian. Były pierwsze zwolnienia, a teraz czas na nowe opłaty.

19,99$ miesięcznie za weryfikację konta. Oto jeden z nowych pomysłów Elona Muska

Dotychczas jedyną opłatą na Twitterze dla użytkowników był dostęp do płatnego abonamentu Twitter Blue. Ten oferował zestaw dodatkowych funkcji, które dla najbardziej zaangażowanych użytkowników są na wagę złota. Idzie nowe — i jak informuje redakcja The Verge bazując na wewnętrznej korespondencji oraz relacjach pracowników, wkrótce użytkownicy chcący zachować swoje niebieskie odznaki będą musieli płacić za Twitter Blue, a cena abonamentu ma podskoczyć z 4,99 dolarów, na 19,99. Co ważne - to nie jest proces który zostanie rozciągnięty w czasie w nieskończoność, jak wiele firm technologicznych ma w zwyczaju. Według ostatnich informacji — pracownicy mają czas do 7 listopada by zaimplementować wymyślone przez Muska zmiany. Jeżeli tego nie zrobią, zostaną... zwolnieni.

Jestem bardzo ciekawy implementacji tych zmian — i przede wszystkim tego, czy obejmą one wszystkie rynki? Weryfikacja działa na całym świecie, natomiast Twitter Blue dostępny jest obecnie wyłącznie na czterech rynkach. To będą ciekawe renowacje, a co najlepsze - wszystko będzie działo się w mig, bez zbędnego przedłużania.

Zdjęcie: Depositphotos.com