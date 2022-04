vivo prezentuje swój pierwszy składany smartfon. vivo X Fold zachęcić ma do zakupu Snapdragonem 8 Gen 1 i aparatami, za które odpowiada firma ZEISS.

2022 r. może należeć do składanych smartfonów. Już nie tylko Samsung oferuje tego typu sprzęty w swojej ofercie. Technologia elastycznych ekranów stale się rozwija, i choć początkowo sprawiała wiele problemów, tak z każdym kolejnym modelem jest coraz lepiej. W ostatnim czasie widzieliśmy Honor Magic V, Oppo Find N, Huawei P50 Pocket. Każdy szanujący się producent smartfonów chce czymś zaskoczyć rynek. Teraz chce zrobić to vivo prezentując w pełnej krasie vivo X Fold.

W składanych smartfonach najważniejszy jest ekran i sam mechanizm odpowiadający za jego składanie. W vivo X Fold zastosowano ruchomą płytkę środkową podtrzymującą zgięcie. Dzięki jej wykorzystaniu, rozłożony ekran ma być płaski, a podczas składania płytka obniża się, zostawiając wystarczająco dużo miejsca, aby ekran mógł zgiąć się w bezpieczny sposób. Firma chwali się, że w testach składano go 300 tysięcy razy i ten egzamin zdał bez najmniejszego problemu. W osiągnięciu dobrych rezultatów pomóc miał 174-częściowy zawias wykonany.

vivo X Fold oficjalnie. Pierwszy składak w portfolio firmy

Jednak nie tylko sama technologia składania jest w ekranie ważna. vivo X Fold to przede wszystkim 8-calowy składany wyświetlacz o rozdzielczości 1800 x 2200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Zewnętrzny, 6,53-calowy ekran charakteryzuje się rozdzielczością Full HD+ i również odświeżaniem 120 Hz. Wyposażony m.in. w ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych Dual 3D, umożliwia odblokowanie obu ekranów za pomocą odcisku palca.

Sercem vivo X Fold jest Snapdragon 8 Gen 1 wspierany przez 12 GB pamięci RAM (LPDDR5). Smartfon dostępny w dwóch wersjach 256 GB oraz 512 GB posiada baterię o pojemności 4600 mAh z technologią szybkiego ładowania FlashCharge 66W. Za aparaty odpowiada ZEISS. Główny aparat ma 50 Mpix. Do tego 48 Mpix szerokokątny, 12 12 Mpix z teleobiektywem i 5 Mpix z teleobiektywem peryskopowym (zoom cyfrowy 60x). Nie zabrakło też dwóch obiektywów selfie o rozdzielczości 16 Mpix.

Smartfon vivo X Fold będzie na razie dostępny wyłącznie w Chinach. Tam można go kupić w dwóch wersjach kolorystycznych: klasycznym błękicie i stonowanej szarości. Za 8999 juanów (ok. 6050 zł) można kupić model z 256 GB pamięci wewnętrznej. Wersję z 512 GB wyceniono na 9999 juanów (ok. 6700 zł).