Vivo, przynajmniej na polskim rynku, wciąż nie jest marką zaliczaną do grona największych, jednak pełni istotną rolę w portfolio BBK Electronics, ponieważ zdecydowanie to właśnie do modeli Vivo trafiają największe nowości jeżeli chodzi o mobilną fotografię. Tak jest i tym razem, ponieważ nowe telefony firmy będą zdecydowanie wyróżniać się na rynku nietypowym wyglądem. Kiedy bowiem już pożegnaliśmy notcha, ten wrócił i gości w Vivo V23 podwójną kamerę do selfie (dosyć popularny zabieg swego czasu, taki zestaw mogliśmy chociażby zobaczyć w Huaweiach). Oprócz tego, telefon ma mieć podwójną lampę błyskową z przodu (tego z kolei nie widzieliśmy jeszcze w telefonach) oraz... obudowę mogącą zmieniać kolor.

Vivo V23 - specyfikacja techniczna

6,44 calowy wyświetlacz AMOLED, 1080 x 2400 pikseli, 90 Hz,

układ MediaTek Dimensity 920, grafika Mali-G68,

8/12 GB RAM, technologia extended RAM

128 GB / 256 GB pamięci wbudowanej,

brak gniazda microSD,

Android 12 z Funtouch OS 12

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, brak gniazda słuchawkowego

aparaty z tyłu: 64 Mpix, f/1.9, 8 Mpix, f/2.2, (szeroki kąt), 2 Mpix, f/2.4, (głębia),

aparat z przodu: 50 Mpix, f/2.0, 8 Mpix f/2.3 (szeroki kąt), podwójna lampa błyskowa

bateria 4200 mAh, ładowanie 44 W

Vivo V23 Pro - specyfikacja techniczna

6,56 calowy wyświetlacz AMOLED, 1080 x 2376 pikseli, 90 Hz,

układ MediaTek Dimensity 1200, grafika Mali-G77,

8/12 GB RAM, technologia extended RAM

128 GB / 256 GB pamięci wbudowanej,

brak gniazda microSD,

Android 12 z Funtouch OS 12

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, brak gniazda słuchawkowego

aparaty z tyłu: 108 Mpix, f/1.9, 8 Mpix, f/2.2, (szeroki kąt), 2 Mpix, f/2.4, (głębia),

aparat z przodu: 50 Mpix, f/2.0, 8 Mpix f/2.3 (szeroki kąt), podwójna lampa błyskowa

bateria 4300 mAh, ładowanie 44 W

Czy warto się zainteresować Vivo V23/V23 Pro?

Trzeba powiedzieć otwarcie, że oprócz podwójnej kamery do selfie telefon nie wyróżnia się za szczególnie. Jednak myślę, że kwestia zmieniającej kolor obudowy może okazać się tym, co przyciągnie do niego użytkowników. W złotym wariancie, dzięki zastosowaniu czegoś, co Vivo nazywa Fluorite AG Glass telefon po wystawieniu na światło słoneczne przez 5-6 minut może zmienić kolor z wspomnianego złotego na niebiesko-zielony.

Pytanie - co jeżeli, jak w przypadku wszystkich telefonów włożymy nasze vivo do ochronnego etui? Cóż, wtedy plecki będą mogły mieć dowolny kolor - i tak ich nie zauważymy. Jestem bardzo ciekawy, w którą stronę ten trend się rozwinie i czy reszta marek skopiuje ten pomysł, tak jak swego czasu mieniące się różnymi kolorami obudowy.

