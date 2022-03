Jak wszyscy to wszyscy. Składany smartfon będzie miało też Vivo

Swój składany smartfon chce mieć już chyba każdy producent telefonów. Tyle, że nie wszystkim chodzi o sprzedaż, część nie chce po prostu pozostać w tyle za technologiczną czołówką. Na razie najmocniejszy w tej dziedzinie jest Samsung który swoimi Foldami i coraz bardziej przystępnymi cenowo Flipami zdominował rynek składanych urządzeń. W początkowej fazie kroku Koreańczykom próbował dotrzymać Huawei, ale sankcje zrobiły swoje.

Doskonałego, „kompaktowego” składaka pokazało ostatnio OPPO, ale na razie sprzedaje go tylko w Chinach. Choć firma nie wyklucza, że model Find N ujrzymy oficjalnie w Europie.

Bardzo ciekawie wygląda też zaprezentowany niedawno na targach CES TCL Flex V – który potencjalnie może być cenową konkurencją dla Samsunga Galaxy Z Flip3 5G.

Mówi się także, że nad składnym smartfonem pracuje Google a nawet Apple.

Nie dziwi więc, że do tego grona dołącza Vivo, oczywiście nieoficjalnie. W sieci pojawiły się już jednak przecieki, pokazujące planowany wygląd modelu nazwanego na razie mało odkrywczo – X Fold. Ma on zostać zaprezentowany, na razie tylko w Chinach, jeszcze w tym roku.

W Internecie pojawiły się już wizualizacje tego urządzenia. Pokazał je na Twitterze Digital Chat Station.

Na grafice widać tylko zewnętrzną część obudowy. Z tyłu mamy wielką wyspę na aparaty z okrągłym modułem kamery z czterema oczkami. Jedno z nich wygląda jakby było przeznaczone na obiektyw peryskopowy. Z pewnością będzie tam też obiektyw główny oraz szeroki kąt. Lampa LED jest położona poza okręgiem – na wyspie.

W zeszłym miesiącu przecieki sugerowały, że Vivo przygotowuje się do zaprezentowania większej liczby smartfonów z serii X. Jeden z nich miał być właśnie składany, napędzany procesorem Snapdragon 8 Gen 1. Zewnętrzny ekran to 6,5-calowy OLED o rozdzielczości Full HD+. Po rozłożeniu do dyspozycji będzie 8-calowy ekran o rozdzielczości QHD+, z odświeżaniem 120 Hz. Być może więc chodzi o to samo urządzenie, którego wygląd poznaliśmy dzisiaj.