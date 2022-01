Składany, kolorowy i stosunkowo drogi. Honor Magic V oficjalnie

2022 r. może należeć do składanych smartfonów. Już nie tylko Samsung oferuje tego typu sprzęty w swojej ofercie. Technologia elastycznych ekranów stale się rozwija, i choć początkowo sprawiała wiele problemów, tak z każdym kolejnym modelem jest coraz lepiej. Tym bardziej, że producenci prześcigają się w dostarczaniu nieawaryjnych wyświetlaczy pozbawionych charakterystycznej linii zgięcia. A ta, nie dość, że jest wyczuwalna pod palcem, to w niektórych warunkach oświetleniowych, bardzo widoczna. OPPO Find N pokazuje, że da się zrobić smartfon, w którym ekran po rozłożeniu jest płaski i nie widać żadnych defektów. Są też smartfony z klapką, które powoli wracają na salony - najnowszy z nich, Huawei Pocket P50 cieszy się sporą popularnością w Chinach.

Do grona producentów, którzy interesują się składanymi smartfonami dołącza właśnie Honor. O tym, że chiński producent, który przez wiele lat był zależny od Huawei, szykuje się do premiery nowego modelu, wiedzieliśmy od jakiegoś czasu. Kilka tygodni temu potwierdziły się plotki i przecieki - za sprawą oficjalnych zapowiedzi. Dziś o Honor Magic V wiemy już niemal wszystko.

Honor Magic V. Specyfikacja techniczna

Honor Magic V będzie składanym flagowcem działającym pod kontrolą układu Snapdragon 8 Gen 1 i jeśli patrzeć na kilka innych modeli smartfonów z tym układem, może się nieco grzać - tym bardziej, że nowy Honor wymagać będzie jeszcze więcej mocy. Jego 7,9-calowy ekran o rozdzielczości 2272 x 1984 pikseli z odświeżaniem 90 Hz posiada wcięcie na kamerkę 42 Mpix. Główny układ fotograficzny to potrójne aparaty 50 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix. Zewnętrzny, 6,45-calowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1080 pikseli charakteryzuje się odświeżaniem na poziomie 120 Hz. On również posiada aparat selfie 42 Mpix. Smartfon wyposażony jest w podwójną baterię o łącznej pojemności d4750 mAh, która wspiera szybkie ładowanie 66 W. Czytnik linii papilarnych umieszczono w przycisku włącznika, co eliminuje problem odblokowywania przy złożonym i rozłożonym smartfonie.

Producent dużą uwagę zwraca na mechanizm składania smartfona. Dotychczasowe rozwiązania stosowane przez niektórych konkurentów nie spełniają oczekiwań. Prześwit jest często widoczny i powoduje dodatkowe problemy w postaci zbierania się kurzu i drobinek, które mogą uszkodzić wyświetlacz. Honor Magic V składa się całkowicie, bez odstępów, a jego mechanizm zawiasu składa się z 213 elementów. Przedstawiciele firmy podkreślają jego wytrzymałość - to do 50 złożeń i rozłożeń dziennie przez 10 lat.

Honor Magic V. Ceny i dostępność

Na chwilę obecną składany smartfon Honor Magic V zaprezentowany został na chińskim rynku. To właśnie tam, jako pierwszy, trafi do sprzedaży. Dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: klasycznym czarnym, kosmicznym srebrnym oraz modnym pomarańczowym. Do wybory będą też dwa warianty pojemnościowe: 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej oraz 12 GB i 512 GB pamięci wewnętrznej. Za pierwszy model przyjdzie zapłacić 9999 juanów (ok. 6283 zł w bezpośrednim przeliczeniu), drugi natomiast wyceniony został na 10999 juanów (ok. 6912 zł). Trzeba przyznać, że ceny dość duże i na zachodnich rynkach mogą się różnić. Przedsprzedaż Honor Magic V w Chinach rusza już dziś, a w oficjalnej sprzedaży składany smartfon pojawi się 18 stycznia.