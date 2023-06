Napraw iPhone'a 14 w domu. Apple rozszerza program samoobsługowej wymiany części

Pod koniec zeszłego roku Apple uruchomiło w Polsce usługę samoobsługowej naprawy niektórych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka. W ten sposób w domu lub z pomocą nieautoryzowanego serwisu możemy naprawić komputery Mac i wybrane telefony iPhone z wykorzystaniem oryginalnych części i narzędzi Apple służących m.in. do otwierania iPhone'ów. W pierwszej kolejności można było zamawiać części zamienne dla iPhonów 12 i 13 oraz komputerów Mac z układami Ma (MacBook Pro i MacBook Air). Teraz firma poinformowała o rozszerzeniu oferty o kolejne modele sprzętów.

Samoobsługowa Naprawa dla produktów Apple. Co nowego?

Już jutro, 21 czerwca program Self Service Repair będzie dostępny dla smartfonów iPhone 14 i kolejnych modeli Maca, w tym 13‑calowego MacBooka Air z czipem M2 oraz modeli MacBooka Pro z czipem M2 Pro i M2 Max. Dodatkowo, program rozszerzony zostanie o aparat True Depth i górny głośnik w iPhonie 12 i 13. W sklepie pojawią się również części zamienne i narzędzia pozwalające naprawić komputery stacjonarne Mac z czipem M1.

Apple ułatwi też zakończenie całej procedury związanej z autoryzacją wymienionych w sprzętach części. Do tej pory samoobsługowa naprawa wymagała kontaktu z zespołem wsparcia sklepu do napraw samoobsługowych. Toobsługa klienta mogła zainicjować proces Konfiguracji systemu - to narzędzie programowe, które kończy naprawę z oryginalnymi częściami Apple. Proces ten u uruchamia się w kilku celach, które różnią się w zależności od wymienianej części - np. przy wymianie wyświetlacza przenosi wartości kalibracji fabrycznej, przeprowadza testy programowe zapewniające integralność naprawy - czy elementy zostały poprawnie zainstalowane. Teraz ten proces zostanie ułatwiony.

Użytkownicy będą mogli sami uruchomić narzędzie Konfiguracja systemu, przełączając urządzenie w tryb diagnostyczny i postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. A to oznacza, że nie jest już wymagany kontakt się z działem wsparcia Self Service Repair, aby przeprowadzić końcowy etap naprawy. Niemniej jednak w razie potrzeby zespół zapewni im niezbędne wsparcie.