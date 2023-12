Nowa apka do oglądania filmów i seriali od Apple już dostępna

Wczorajsza aktualizacja systemów sprzętów Apple, to nie tylko iOS 17.2, który wprowadza apkę Dziennik i szereg innych rozwiązań. To także nowa wersja oprogramowania dla urządzenia multimedialnego Apple TV, które zyskało właśnie odświeżoną apkę TV - najważniejszy element systemu tvOS 17.2 dający dostęp do katalogu Apple TV+, sklepu iTunes oraz innych kompatybilnych z apką subskrybcji.

Apple TV z nową apką telewizyjną. Co oferuje?

Co oferuje nowa aplikacja TV na Apple TV? To przede wszystkim nowy pasek boczny ułatwiający poruszanie się i przełączanie między poszczególnymi sekcjami. Użytkownicy mogą w szybki sposób przechodzić między katalogiem seriali i filmów Apple Original, usługami sportowymi i sklepem umożliwiającym zakup lub wypożyczenie popularnych tytułów. Na pasku są też skróty do kanałów i aplikacji, która są połączone z Apple TV, Mogą to być Disney+, Max, SkyShowtime, czy Crunchyroll. To lista obsługiwanych usług w Polsce - być może w przyszłości pojawi się ich więcej.

O tym, że Apple szykuje się do sporych zmian w swoich apkach multimedialnych pisałem kilka miesięcy temu. Dzięki takiej konsolidacji usług użytkownicy mieli zyskać uniwersalne rozwiązanie pozwalające na wygodne zarządzanie i oglądanie filmów i seriali. Co ważne, wraz z odświeżoną apką TV na urządzeniach Apple TV przestają działać aplikacje iTunes Movies oraz iTunes TV Show. Te nie znikają jednak bez ostrzeżenia - na ten moment informują użytkowników, że możliwość kupowania i wypożyczania filmów/seriali oraz znajdowanie dotychczasowych zakupów przeniesiono do apki TV. Dodatkowo, podobne zmiany dotknęły apkę iTunes na urządzeniach z iOS i iPadOS. Próba przejścia do zakładki Filmy kończy się wyświetleniem komunikatu informującego o tym, że "Filmy iTunes i Twoje zakupy zostały przeniesione", a naciśnięcie przycisku idź do sklepu lub idź do zakupów przekierowuje do apki TV.