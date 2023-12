Sprytny sposób Apple na zniechęcenie złodziei iPhone'ów. Właśnie ruszyły testy

Kilka miesięcy temu głośno zrobiło się o sprawach kradzieży iPhone'ów w miejscach publicznych. Jedni przestępcy grożą bronią wymuszając podanie hasła. Inni po prostu obserwują kod jaki wpisują użytkownicy i korzystając z chwili nieuwagi sięgają po ich smartfon. Kiedy już mają takie dane — odblokowują go, zmieniają hasło Apple ID i... tak naprawdę skutecznie odgradzają ich zarówno od smartfonów, jak i kopii zapasowych czy całego szeregu informacji.

Apple doskonale zdaje sobie sprawę z tego procederu — przecież nie raz i nie dwa zgłaszają się do nich ofiary takich przestępstw z błagalną prośbą o pomoc. Firma postanowiła więc działać i... w najnowszej wersji beta oprogramowania, iOS 17.3 — testuje nową opcję zabezpieczeń.

Ochrona przed kradzieżą urządzenia. Nowa warstwa zabezpieczeń w iOS 17.3

Apple w opisie nowej funkcji dokładnie tłumaczy jak ma działać ochrona przed kradzieżą urządzenia. W opisie bety iOS 17.3 czytamy:

Testy ochrony przed kradzieżą urządzenia są już dostępne. Ta nowa funkcja dodaje dodatkową warstwę zabezpieczeń w mało prawdopodobnym przypadku, gdy ktoś ukradł telefon i uzyskał również kod dostępu. Dostęp do zapisanych haseł wymaga Face ID, aby upewnić się, że to Ty.

Zmiana poufnych ustawień, takich jak hasło Apple ID, jest chroniona przez opóźnienie bezpieczeństwa

Opóźnienie nie jest wymagane, gdy iPhone znajduje się w znanych lokalizacjach, takich jak dom i praca.

To rozwiązanie, które jest sprytnym dodatkiem do opcji, które znamy już od dawna. I ma ona szansę skutecznie zniechęcić złodziei, nawet znając kod dostępu nie bedą w stanie zrobić z niego żadnego sensownego użytku.

Warto docenić takie małe detale które mimo wszystko czynią ją wyjątkowo przyjazną dla użytkowników. Kiedy opcja ta jest włączona, użytkownicy nie będą mogli korzystać z haseł, wyłączyć trybu zgubionego telefonu, wymazać urządzenia czy aplikować o kartę kredytową Apple. Aby zmienić hasła czy informacje powiązane z Apple ID — wszystko będzie opóźnione, jeżeli urządzenie nie znajduje się w znanych mu lokalizacjach.

iPhone'y wciąż będą kradzione, ale...

Nie mam żadnych wątpliwości, że mimo wszystko wciąż będą zdarzały się kradzieże iPhone'ów. To drogie, znane i lubiane urządzenia, a okazja... czyni złodzieja. I choć wielu z nich może się szybko przekonać że stare sztuczki nie działają, to... przecież nie brakuje chętnych na zakup oryginalnych części zamiennych w okazyjnej cenie. Pewnie będzie to znacznie mniej lukratywny biznes dla przestępców, ale to wciąż dobry biznes, z którego nie zrezygnują.

To pierwszy raz kiedy Apple przedstawia nową opcję zabezpieczeń. Ale skoro trafiło do bety iOS 17.3 — to jest szansa, że doczekamy się jej już na początku przyszłego roku w oficjalnym wydaniu systemu. Im szybciej, tym lepiej.