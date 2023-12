Oto najpopularniejsze gry i aplikacje tego roku. Ile z nich znasz?

Apple jak co roku publikuje listę najpopularniejszych gier i aplikacji z App Store. Jakie produkcje załapały się tym razem?

Najlepsze gry i aplikacje to temat rzeka, o którym można rozprawiać godzinami. Wiadomym jest też, że wszystko zależy od rynku — i w przypadku zestawień publikowanych przez Apple zawsze dowiadujemy się o tytułach które skradły serce rynku w Stanach Zjednoczonych. Nie da się jednak ukryć, że gdyby gigant z Cupertino opublikował analogiczną listę dla Polskiego App Store'a — wiele tytułów by się pokryło.

Najlepsze aplikacje na iPhone'a 2023

Najpopularniejsze darmowe aplikacje na iPhone'a:

Temu: Shop Like a Billionaire CapCut - Video Editor Max: Stream HBO, TV, & Movies Threads, an Instagram app TikTok Instagram Google YouTube: Watch, Listen, Stream WhatsApp Messenger Gmail - Email by Google

Najpopularniejsze płatne aplikacje na iPhone'a

Shadowrocket HotSchedules Procreate Pocket The Wonder Weeks 75 Hard AutoSleep Track Sleep on Watch Goblin Tools TonalEnergy Tuner & Metronome SkyView AnkiMobile Flashcards

Najlepsze gry na iPhone'a 2023

Najpopularniejsze darmowe gry na iPhone'a

MONOPOLY GO! Roblox Royal Match Subway Surfers Gardenscapes Call of Duty: Mobile Block Blast! Makeover Studio: Makeup Games Parking Jam 3D Survivor!.io

Najpopularniejsze płatne gry na iPhone'a

Minecraft Heads Up! Geometry Dash Bloons TD 6 MONOPOLY Papa’s Freezeria To Go! Plague Inc. Red’s First Flight Five Nights at Freddy’s Grand Theft Auto: San Andreas

Najlepsze aplikacje na iPada 2023

Najpopularniejsze darmowe aplikacje na iPada

Max: Stream HBO, TV, & Movies YouTube: Watch, Listen, Stream Netflix Google Chrome Disney+ Goodnotes 6 TikTok Amazon Prime Video Temu: Shop Like a Billionaire Peacock TV: Stream TV & Movies

Najpopularniejsze płatne aplikacje na iPada

Procreate Shadowrocket Nomad Sculpt forScore Toca Life: Hospital Bluebeam Revu for iPad Teach Your Monster to Read AnkiMobile Flashcards Endless Paper ToonSquid

Źródło: Depositphotos

Najlepsze gry na iPada 2023

Najpopularniejsze darmowe gry na iPada

Roblox Magic Tiles 3: Piano Game Subway Surfers Royal Match Among Us! Duet Cats: Cute Cat Games Stumble Guys MONOPOLY GO! Bridge Race Gardenscapes

Najpopularniejsze płatne gry na iPada

Minecraft Geometry Dash Bloons TD 6 Stardew Valley MONOPOLY Five Nights at Freddy’s Red’s First Flight Poppy Playtime Chapter 1 Plague Inc. Garten of Banban 2

Źródło: Depositphotos

Apple Arcade — najlepsze gry 2023

Najpopularniejsze gry z Apple Arcade

NBA 2K23 Arcade Edition Cooking Mama: Cuisine! Bloons TD 6+ Angry Birds Reloaded Sneaky Sasquatch Warped Kart Racers Hello Kitty Island Adventure Snake.io+ Fruit Ninja Classic+ Solitaire by MobilityWare+

Ulubieńcy App Store — zaskoczeń... brak?

Patrząc na powyższe listy trudno jest być czymkolwiek zaskoczonym. To naprawdę najwyższa liga — i hity, które nigdy nie schodzą z list przebojów. I wiele z nich cieszy się ogromną popularnością niezależnie od szerokości geograficznej — a przynajmniej jeżeli mowa o zachodnim świecie. No ale właśnie: ile z nich znacie i z ilu korzystacie na co dzień?