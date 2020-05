Outlook zamiast Gmaila, Kalendarz Microsoftu zamiast Kalendarza Google to całkiem możliwy scenariusz, a wśród bliskich znajomych staje się on rzeczywistością. Wcale się temu nie dziwię, bo rozwiązania te dawno dogoniły usługi Google’a, a pod niektórymi względami nawet przegoniły. Jeśli chodzi o aplikacje mobilne, to powiedziałbym nawet, że Microsoft robi to lepiej. Bardziej dynamiczny rozwój i szybsze reakcje na nowości w platformach iOS oraz Android pokazują, że będąc nawet takim gigantem jakimi są Google oraz Microsoft, można sprawnie wprowadzać aktualizacje do popularnych aplikacji. Nie wykluczam, że pewnego dnia przeniosę się do kalendarza i maila od Microsoftu, ale na dzień dzisiejszy jestem pewien, że w przypadku kilku innych usług takie zmiany nie przyniosą niczego dobrego.

Nie każdą usługę Google da się czymś zastąpić

Podobnie jak Kamil, zdecydowałem się dać szansę Bingowi, gdy zacząłem używać Edge (Chromium). Podstawowe i najbardziej oczywiste wyniki wyszukiwań są rzeczywiście zbliżone do Google, ale odnalezienie czegoś bardziej konkretnego staje się wyzwaniem. Również dlatego, że Bing nie bierze pod uwagę mojej historii aktywności (bo jej nie posiada), ale dla niektórych będzie to poważna zaleta (o czym świadczy popularność DuckDuckGo). Drugiej takiej platformy jak YouTube po prostu nie ma, a w takich krajach jak nasz Mapy Google to najlepszy wybór do jednoczesnego nawigowania i wyszukiwania lokalizacji. Decydując się na cokolwiek innego będziemy musieli zrezygnować z pewnych korzyści. Być może jest wiele aplikacji, które o wiele lepiej poradzą sobie z nawigacją pod wskazany adres w obcym mieście, ale odnalezienie knajpki czy sklepu w innej usłudze będzie dość trudne. Próbowałem. Mapy od Apple nie zdały egzaminu np. w Rzymie. No i są też Zdjęcia Google.

Zdjęcia Google to chyba najlepszy przykład